Souveraineté ou vassalisation continue de la France : rude choix le 7 mai 2017 pour les Français Il y a plus de six décennies que la France a eu un grand chef d’Etat au nom de De Gaule. Depuis lors n’ont défilé à la tête de la France que des présidents avares, vassaux, hypocrites et peu patriotes. Aujourd’hui, ce pays liquidé par ses élites fait une plongée épouvantable dans le précipice.

#LePen L’élection présidentielle du 7 mai 2017 opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen est une aubaine que la France n’a pas eue depuis leur génie politique susmentionné. Toutefois, pilonnés par des brouhahas, des manipulations et mensonges politiques de tous ordres, les Français feront-ils le choix judicieux ?

C’est bien là l’inquiétude la plus présente dans les esprits qui voient bien où se trouve la France et vers quels écueils elle avance, surtout qu’un nombre élevé du peuple français (tout comme ceux d’Europe, d’Afrique, d’Asie et des Amériques et d’Australie) se fait naïf et se laisse volontiers manipuler.

La candidate Le Pen figure la seule figure actuelle dont le peuple français a besoin pour se réapproprier la France. Le candidat Macron par contre représente l’establishment, cette élite-sangsue qui saigne et livre la France. Il représente ces leaders français qui ont cessé de représenter la France.

Dans l’article du 13 février 2017 titré « Quel prochain capitaine pour la France qui se noie et déçoit ses enfants ? », j’exposais les raisons pour lesquelles la France actuelle a vivement besoin de Marine Le Pen. Elle doit sauver la France.

Les ennemis français de l’élite interne et l’UE veulent briser Le Pen par tous les moyens en protégeant Macron leur candidat, être léger, vassal, mou et agent choyé des intérêts de ceux qui châtrent la France en Europe et en Amérique.

Les vrais patriotes français doivent se demander pourquoi les valets français des forces extérieures, l’UE et d’autres forces occidentales en veulent tant à Marine Le Pen ? Le Pen ne veut plus la vassalisation de la France. Jusqu’où pourront aller ses adversaires qui s’érigent déjà en ennemis jurés ?

Tant que Marine Le Pen est active, elle dirigera son pays car, le chaos total s’y déferlera, le peuple français verra ses vrais ennemis et agira. Alors, même du coin le plus humiliant elle arrivera à l’Elysée sous des ovations singulières.