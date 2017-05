ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: ALICE LAMERVEILLEUSE LA DAME AU GRAND CŒUR :: UNITED STATES Alors qu'elle a parcouru des heures de vol pour assister a la Fashion Night Sylvie Makendi à Atlanta, elle ne s'est pas seulement contenté à assister en VIP cet événement, elle a fait plus en offrant à l'hôte du jour, un magnifique cadeau. Un geste de grande importance qui a montré la hauteur du personnage. Un acte d'une rareté dans notre environnement surtout que la plupart de nos sœurs, loin de s'aimer ou de se soutenir, se laisse aller dans la haine, Le dénigrement et la jalousie. Elle au contraire s'est élevée et à su chercher des mots juste pour encourager Sylvie dans son initiative.

