Cameroun: COMMUNIQUE PUBLIC A L’ISSU DU CONGRES DU PADDEC- LES PATRIOTES :: CAMEROON Le congrès du parti politique Les Patriotes Démocrates pour le Développement du Cameroun (Paddec) s’est tenu ce jour du 1er mai 2017 au siège du parti sis à Douala au lieu-dit Ndogbong. Les congressistes ont estimé que l’appellation du parti, Les Patriotes Démocrates pour le Développement du Cameroun, est trop longue et que la version abrégée PADDEC subit des écritures controversées souvent avec un seul « d », ce qui cause une confusion dans les rangs des militants. Les congressistes ont souhaité que le nom du parti soit raccourci et ont proposé que désormais le parti sera appelé « Les patriotes » tout court et en anglais « The Patriot », ce qui est conforme au logo du parti.

#PartiPolitique Par ailleurs, s’agissant de la crise dite « anglophone », le parti des patriotes estime qu’il s’agit d’un problème qui concerne tous les camerounais puisque c’est la question de la forme de l’Etat est soulevée par une partie de nos populations. Nous affirmons que le fédéralisme, qui ne signifie aucunement sécession que nous exécrons, est au regard du droit constitutionnel, la forme la plus achevée de la décentralisation et cette dernière, mise en œuvre depuis la constitution de 1996, n’a pas apporté les fruits escomptés. Aussi plaidons-nous que le débat autour de la nouvelle forme de l’Etat soit fait au sein d’une conférence tripartite ou nationale. En effet la centralisation et les pleins pouvoirs accordés au président de la république depuis 1960 ne se justifient plus 57 ans après l’indépendance. Les circonstances ont changé depuis temps considérable. La rébellion qui en était le prétexte a depuis longtemps été neutralisée.

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la signification de L’IMMUNITE dans notre arsenal juridique et sommes surpris qu’un député de la Nation, l’honorable Joseph WIRBA MBIYDZENYUY pour le nommer, faisant l’écho des préoccupations des populations dont il est le porte-voix, dans la maison du peuple, à l’assemblée nationale du Cameroun, soit contraint de s’exiler pour préserver sa liberté et peut-être sa vie. Comment est-ce possible que les propos tenus en pleine assemblée nationale par un député dans l’exercice de ses fonctions de représentant du peuple, fasse l’objet d’un possible retrait de l’immunité parlementaire et des poursuites judiciaires subséquentes ? Comment ? Pourquoi ? Quand ?

Où ? Qui ? Dans quel pays ? Toujours dans notre beau pays le Cameroun ? Notre vivre ensemble ? Quid donc de l’immunité judiciaire des avocats ?

Nous nous souvenons que le président de la république avait jadis exhorté ses militants à se préparer à la concurrence multipartiste en 1990. Nous avons l’honneur de le prier de les exhorter encore à se préparer au fédéralisme dont l’expérience est un succès dans plusieurs pays. Nous rappelons que le seul responsable élu du pouvoir exécutif au Cameroun est le président de la république et que ceux auxquels il a délégué ses attributions font une application inacceptable des lois de la république en marchant sur les droits des citoyens au profit de la force brutale. Notre parti politique, les patriotes, a pris l’habitude de mobiliser ses militants pour assister aux manifestations publiques comme la venue du président de la république dans telle Région du Cameroun ou encore pour les défilés lors des différentes fêtes nationales.

La situation d’insécurité dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, avec une année scolaire blanche, nous embarrasse sérieusement à l’orée de la prochaine célébration de la fête nationale de l’Unité le 20 mai. Comment notre parti politique peut-il prendre part à cette célébration lorsque ses militants ont été arrêtés dans le Sud-Ouest et dans le Nord-Ouest, mis en détention dans les prisons de Yaoundé, pour avoir exercé leur devoir démocratique dans la contestation pacifique de la forme centralisée actuelle de l’Etat du Cameroun avec un présidentialisme monarchique? Notre parti politique est républicain et obéit aux lois de la république certes, mais nous avons vis-à-vis de nos militants un devoir impérieux de solidarité. Comment pouvons-nous mobiliser nos militants pour célébrer la fête de l’unité dans l’insécurité totale et dans un pays divisé de fait, alors même que nos militants croupissent en prison loin de leurs familles?

C’est pourquoi nous prions Son Excellence Monsieur le Président de la République Paul Biya, garant de l’unité nationale, de mettre tout en œuvre pour arbitrer la crise dans ces deux régions de notre pays dans le sens de rechercher un consensus résultant d’un dialogue constructif et au besoin de convoquer une conférence tripartite pour discuter de la forme de l’Etat, entre la centralisation actuelle, la décentralisation promise et non réalisée par la constitution de 1996 et le fédéralisme revendiqué par nos populations.

Notre position est que la forme centralisée actuelle du Cameroun ne favorisera jamais son émergence, même dans 1000 ans. Elle ne favorise que l’émergence des châteaux de certaines personnes qui abusent de la confiance du chef de l’Etat au détriment du peuple et du votre pays. Le Président a un mandat pour diriger ce pays, c’est peut-être le moment d’accepter les revendications de ses mandants.

Fait à Douala le 1 er mai 2017

Le Président du parti politique Les Patriotes

Barrister Jean de Dieu Momo