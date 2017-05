Quand l’effet MACRON crée de la sensation au Cameroun :: CAMEROON Les français iront aux urnes Dimanche, 07 Mai prochain, à l’effet d’élire leur président de la République qui devra succéder au palais de l’Elysée François Hollande qui y vit ses derniers moments. Le choix se fera entre Marine Lepen et Emmanuel Macron, deux candidats qualifiés à l’issue d’un premier tour de la présidentielle assez curieux, du fait de la surprise qui aura caractérisée ces élections.

#JeanMacron En effet, si le passage de Marine Lepen pour le second tour peut s’expliquer de par son ancienneté sur le terrain politique français, tel n’est pas le cas pour Jean Macron, ce « no name » qui aura contre toute attente défié ceux qui étaient jusque-là considérés comme des vedettes de cette échéance.

A 39 ans donc, Jean Macron est aux portes de l’Elysée et se présente aujourd’hui comme le potentiel successeur de Hollande. Cette actualité est beaucoup suivi et avec autant d’intérêts sur le continent africain. Les débats vont bon train, et les uns et les autres ne se lassent de manifester leur choix entre les deux candidats, même si ces choix ne sauraient influencer, puisque ne se matérialisant pas par un vote. Mais ce que l’on retient c’est que Jean Macron, si l’on s’en tient aux différentes réactions, va favori pour cette élection, car incarne une frange de la population, la jeunesse, qui semble se remettre en confiance.

Tel un virus, l’effet Macron en France risque de se déporter en Afrique et au Cameroun. Depuis le succès de Macron pour le second tour de la présidentielle française, les camerounais pour la plupart, qui se disent fatigués des 35 années de règne sans partage du président Biya, à la tête du Cameroun depuis 1982, se réveillent de leur torpeur et caressent désormais l’espoir de voir un souffle nouveau au Cameroun, et incarné par la jeunesse. Plusieurs noms ont en effet étaient brandis à travers les réseaux sociaux, les noms les plus connus de la sphère politique et médiatique.

Mais au finish, le dévolu semble avoir été jeté sur le jeune Cabral Libil, cet universitaire très connu des plateaux des télévisions pour ses prises de positions, et la pertinence de ses analyses. A l’espace de quelques jours seulement, les images de Cabral ont fait le tour de la toile. Telle une femme que l’on demande en mariage, il a été courtisé à travers des posts sur les réseaux, au point de suggérer une cotisation par les camerounais le moment venu pour le paiement de la caution.

L’intéressé dans une sortie emprunte de courtoisie, dit ne pas pouvoir décliner cette demande tant elle vient du fond du cœur de ses concitoyens. « Des milliers de mes compatriotes m’ont appelé à présider à leur destinées. Cet authentique « Appel du peuple » m’honore. Je sens sur mes épaules, la lourdeur de la responsabilité d’un élu des cœurs et de raison. Merci en toute humilité », a-t-on pu lire sur la page facebook de Cabral qui, en même temps, invite les uns et les autres à s’inscrire massivement sur les listes électorales, condition irréversible pour faire de ce rêve une réalité.

« Le triomphe électoral d’idées nouvelles sur lesquelles nous nous accorderons leet d’hommes nouveaux lors des échéances à venir, nous impose dès maintenant à tous, un profond engagement. L’objectif au 1er Janvier 2018 est de disposer d’un corps électoral de 11 000 000 (11 millions) d’inscrits au moins. Mettons-nous au travail », a-t-il ajouté, sur fond de condition pour son engagement vrai à cette candidature.

Le simple fait d’être plébiscité par les camerounais pour porter un mouvement de changement pourrait constituer une force pour ce jeune universitaire. Mais seulement, avec le contexte camerounais, il faut bien craindre que ce sursaut d’orgueil ne lui soit préjudiciable. On est sans ignorer qu’au Cameroun il faut tout faire sans lorgner le fauteuil du prince. C’est d’abord à ce niveau que se situe le hic, puisse que tous ceux qui ont eu le culot de soulever la tête en ont eu à leurs dépens, les conséquences graves de leur entêtement. Mais allons-nous rester dans la peur même si l’avenir du Cameroun en dépend ?

Reste qu’il va falloir pour faire passer cette candidature, une reforme du code électoral actuel qui voudrait que pour être candidat à l’élection présidentielle, qu’on soit investi par un parti politique représenté au parlement ou ayant au moins un conseiller municipal, avant de produire la caution de 30 000 000 (trente millions) Frans Cfa. Cela pourrait constituer le moment venu, les arguments pour mettre hors d’état de nuire, la candidature de Cabral Libil et les autres jeunes qui se mettent dans la mouvance