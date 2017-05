CAMEROUN :: Issa Tchiroma met en garde Rfi :: CAMEROON Le ministre de la Communication invite le média français à respecter les institutions camerounaises.

#MercyShips La condamnation du correspond de la Radio France International, Ahmed Abba, à 10 ans de prison ferme pour « non dénonciation d’actes de terrorisme et blanchiment d’actes de terrorisme » par le Tribunal militaire de Yaoundé, n’a pas encore fini de faire les choux gras des medias nationaux et internationaux. Lors d’une conférence de presse organisée le 28 avril par le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, au sujet de l’accostage prochain d’un bateau hôpital de l’organisation humanitaire Mercy ships, le sujet Ahmed Abba n’est pas passé inaperçu.

« Rfi a ciblé notre justice avec dénie d’indépendance, justice aux ordres, procès kafkaïen dans leur manoeuvre dolosive dont l’objectif est de nous déstabiliser. Nous pouvons nous passer des 6 fréquences de rfi », indique le porte-parole du gouvernement.

Si la conférence s’est dressée comme un appel à la cessation du lynchage médiatique de Rfi contre le Cameroun, elle portait surtout sur la mission de soins de 10 mois (aout 2017- juin 2018) qu’organise l’Africa Mercy Ships. Pour le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, « le message est qu’un bateau hôpital est en route pour donner des soins de qualités à un maximum de personnes ». 6 000 patients sont visés par cette grande opération.

Depuis le 17 avril 2017, une forte équipe s’est déployée sur toute l’étendue du territoire afin de recenser les malades. Avec un plateau technique de haute facture, le navire hôpital offrira des services de chirurgie générale, la malformation congénitale, le goitre et bien d’autres maux au regard de l’équipe multidisciplinaire qui est annoncée. Les retombées de cette action humanitaire pour le Cameroun sont gigantesques.

Elle permettra aux populations de bénéficier des soins de qualités gratuitement grâce aux appareils de pointe. Le personnel sanitaire bénéficiera des renforcements des capacités. « Pendant ces 10 mois, c’est presque 810 personnes qui seront formées. Ce renforcement de capacités permettra aux personnels médicaux de continuer le travail même après le départ de Mercy Ships », a fait savoir André Mama Fouda.

Le navire hôpital accostera au port de Douala. Le ministre des Transports se chargera de transporter chaque patient gratuitement, a-t-on appris au cours de la conférence. Créée en 1978, l’organisation Mercy Ships n’est pas en sa première expédition en Afrique. Elle parcourt le continent à l’effet de soulager les peines.