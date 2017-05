CAMEROUN :: Paul Biya bientôt en visite en Chine :: CAMEROON L’ambassadeur Wei Wenhua l’a annoncé à Yaoundé lors de la traditionnelle rencontre annuelle avec les médias.

#LambassadeurWeiWenhua La soirée « d'amitié avec la presse camerounaise » est une tradition au sein de l’ambassade de Chine au Cameroun. Jeudi 27 avril 2017, les responsables des médias publics et privés du Cameroun ont pu échanger en toute convivialité avec l’ambassadeur Wei Wenhua. Occasion d’en savoir toujours plus sur l’état de la coopération sino-camerounaise.

« Malgré un contexte économique mondial morose, la coopération sino-africaine réalise une belle performance », s’est réjoui l’ambassadeur Wei Wenhua en indiquant que le volume des échanges entre son pays et le Cameroun est de 1,96 milliards de dollars américains, tandis que l’investissement direct de la Chine au Cameroun a atteint 35, 06 millions de dollars.

Cette vitalité se traduit aussi à travers la conduite de divers projets. « Une série de projets structurants de coopération se déroulent dans d’heureuses conditions tel que l’autoroute Yaoundé-Douala, l’autoroute Kribi-Lolabé, le barrage hydroélectrique de Bini à Warak, etc », a rappelé le diplomate qui annonce la signature d’une lettre d’échange avec le Cameroun pour le projet de construction du nouvel immeuble-siège de l’Assemblée nationale qui sera construit par un don chinois.

Au plan diplomatique, un autre pas a été franchi au cours de l’année écoulée avec la signature en juillet d’un accord pour la suppression de l’obligation de visa entre la Chine et le Cameroun pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service. La coopération éducative se porte elle aussi très bien. « En 2016, plus de 3 000 Camerounais sont partis en Chine pour prendre part aux diverses formations, et 77 lauréats camerounais de la bourse du gouvernement chinois ou de l’Institut Conficius », a révélé le diplomate.

Selon Wei Wenhua, son pays, aujourd’hui deuxième puissance économique mondiale, est plus que jamais disposé à partager les secrets de sa métamorphose. Les médias sont les bienvenus et plusieurs journalistes camerounais ont séjourné en Chine.

Autre fait majeur, signe de l’excellence des relations sino-camerounaise, la visite prochaine du président Biya en Chine en l’invitation de son homologue chinois. Ce sera le 6ème voyage de Paul Biya dans l’Empire du Milieu.