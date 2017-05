   Allemagne: Les mots et la mode: la marque vestimentaire Nzingu et "La Porte de Minuit" au rendez-vous culturel le Samedi 27 mai à Ludwigshafen :: GERMANY

Allemagne: Les mots et la mode: la marque vestimentaire Nzingu et "La Porte de Minuit" au rendez-vous culturel le Samedi 27 mai à Ludwigshafen :: GERMA NZINGU Fashion, c´est la nouvelle marque africaine qui ne tardera pas à bousculer les habitudes vestimentaires. « c’est en effet depuis 2012 que se concoctait derrière les murs de l’Afrique en miniature un projet destiné à la modernisation de la mode africaine. » lance Richard Gatchoko Youaleu, l´un des porteurs du projet, avec Oscar Ngaleu. Cette nouvelle ligne de vêtement sera présentée à la diaspora africaine le 27 mai prochain dans la ville de Ludwigshafen, dans le cadre de la journée Culturelle africaine.

#RichardGatchokoYoualeu Une journée alimentée par un riche programme culturelle. L’auteure camerounaise, Florence Tsagué, dédicacera son nouvel ouvrage intitulé "La Porte de Minuit" paru en novembre 2016 aux Editions l´Harmattan. L’Afrique, le berceau de l’humanité qui a inspiré et inspire des générations de créateurs dans tous les domaines sera sous les feux des projecteurs.

Placée cette année sous le signe du réveil de l’Afrique, cette journée offrira au public diversifié une occasion par excellence de découvrir ladans toutes ses couleurs et le tout agrémenté par la mise en branle de la littérature du continent. De la mode, la diaspora africaine découvrira via un défilé de mode estampillé Nzingu Fashion. Initiative d´un jeune entrepreneur camerounais qui a choisi de se lancer dans la conception des modèles à base de textiles africains. Nzingu qui veut dire jour du marché en langue Féfé’e, un parler des natifs du haut-nkam, un village de l’ouest Cameroun, contribue fortement à l’expansion de cette Afrique nouvelle, positive et talentueuse tant convoitée. Porté par Richard Gatchoko Youaleu et Oscar Ngaleu deux jeunes entrepreneurs camerounais. Il est question à travers Nzingu Fashion, « de se vêtir à l’image de sa culture afin de faire comprendre au monde entier que le continent noir reste avant tout le berceau de l’humanité, voilà l’objectif de la nouvelle génération africaine », conclut Richard Gatchoko Youaleu. Comme dans un marché, lieu de foisonnement de l’offre et de la demande, les invités découvrirons, les modèles de la collection Nzingu qui à n’en point douté séduiront plus d’uns, comme à ce rendez-vous senghorien du donnez et du recevoir où l’Afrique pourrait gagner en valorisant sa mode.

C’est en effet depuis 2012 que se concoctait derrière les murs de l’Afrique en miniature un projet destiné à la modernisation de la mode africaine. De la mode à la littérature, pour une Afrique qui gagne.

Après Paris la présentation du livre à Paris qui a marqué les esprits le 12 avril dernier, Florence Tsagué sera également sur la sellette, à Ludwigshafen pour ce grand rendez-vous de la journée culturelle africaine, avec sa dernière collection de nouvelles, "La Porte de Minuit", qu’elle dédicacera aux invités. Dans ce recueil de quatre nouvelles, l’auteure met en exergue une Afrique ambiguë dans laquelle l’obscurité et la lumière caractérisent un fondement culturelle.

Voici en filigrane le programme de la soirée:

15h00: Mise en place des invités

15h30: Mise en place des intervenants

15h45: Dédicace de L’ouvrage ”La Porte de Minuit" de Florence Tsagué

17h15: Débats sur le Fondement de „La Porte de Minuit“.

18h30: Échanges avec l´auteure

19h00: Présentation de la marque vestimentaire Africaine NZINGU

19h45: Défilé de mode

21h30: Mot de remerciement du CTO

21h40: Soirée récréative africaine Jusqu‘à l‘aube Avec DJ Deluxe