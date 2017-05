Dieudonné ESSOMBA : DU MESSIANISME ET DE L’ESPRIT MAGICO-RELIGIEUX DANS LA POLITIQUE CAMEROUNAISE :: CAMEROON Les Camerounais représentent le parfait peuple Nègre, tel que le décrivaient les Economistes des années 1960 : une communauté plombée dans une mentalité prélogique, fondée sur des croyances magicoreligieuse et des approches pré-newtoniennes de la réalité. Il y a 35 ans quand Biya succède à Ahidjo, les Camerounais voient en lui un Messie, et il y avait de quoi faire illusion : l’homme était jeune, beau, élégant et il trainait une image d’intégrité et de travailleur hors pair. Qu’est-ce que cela a donné ? Rien du tout!

#DébatPolitique Pourtant, personne ne semble avoir retenu la grande leçon, à savoir que la gestion d’un pays c’est d’abord une affaire éminemment technique. Ce n’est ni un concours de beauté, ni un catéchumène de bonne soeur, ni du prophétisme, ni de l’idéologie. Il s’agit clairement d’une optimisation des ressources de l’Etat, à savoir, comment utiliser les 300.000 agents publics et les 4.000 Milliards de budget pour résoudre les problèmes des Camerounais ? Ce sont ces ressources qui sont à la disposition du Chef de l’Etat et qui défissent rigidement ses capacités opérationnelles : il ne peut pas faire plus, car il n’est pas une divinité qui violerait les lois de la nature.

Autrement dit, le bon dirigeant potentiel, c’est celui qui nous présente une démarche permettant d’obtenir de meilleurs résultats avec les moyens en ressources humaines et financières que nous avons. C’est cela et cela seul qui doit constituer le débat, et non les carrières professionnelles brillantes, les diplômes, etc. Ces facteurs ne sont, certes pas, à exclure ; toutefois ils jouent plutôt un rôle adjuvant qui permet de discriminer en cas de propositions d’égale valeur, mais ne sauraient constituer le coeur du débat politique.

Le débat politique est donc d’abord et avant tout un débat de budget alternatif, de déploiement alternatif du personnel d’Etat, car c’est cela qui conduit à des résultats concrets. Evidemment que cette démarche se prolonge dans le long terme dans le choix des stratégies d’orientation du système économique et politique. C’est également cette démarche qui donne aux hommes politiques leur véritable statut de gestionnaire des ressources collectives dont ils doivent justifier l‘usage, contrairement à l’image des divinités qui dispenseraient des biens à la population à leur guise.

Il ne sert donc absolument à rien à chercher un Messie : il n’y aura pas un Messie. Bien au contraire, cette recherche nous conduira dans la mélasse, car elle s’inscrit directement dans une logique affective qui privilégie les individus au détriment des idées, et des tribus au détriment des politiques alternatives. La conséquence automatique de ce messianisme est que l’impossibilité d’avancer, car dès lors que le Messie issu de telle communauté devient spontanément, pour les mêmes raisons, le Diable dans une autre Communauté.

C’est ce travail de « dé-messianisation » des esprits qu’auraient dû faire les partis d’opposition, à savoir créer des équipes d’experts qui font des programmes opérationnels. Rappelons qu’un programme est un processus d’optimisation des ressources et non une compilation de désirs et de rêves anthropologiques. II n’y pas de programme quand quelqu’un dit qu’il va électrifier tous les villages du Cameroun, qu’il va appliquer la justice sociale ou qu’il va aider les pauvres.

Le programme apparait partir du moment où on présente un tableau d’actions conformes aux moyens du Cameroun, tenant compte des contraintes opérationnelles réelles, telles que le volume des salaires, les équilibres sociologiques, les engagements extérieurs. La caractéristique fondamentale d’un programme est son « éprouvabilité », c’est-à-dire, sa capacité à passer les épreuves à la lumière d’une analyse économique (faisabilité économique), d’une analyse anthropologique (son acceptabilité par les communautés organiques), une analyse sociologique (sa conformité avec les pratiques culturelles), etc.

Ce que nous présentent les partis politiques au Cameroun n’ont rien à voir avec des programmes puisqu’on ne peut pas les éprouver! Ce sont des compilations de jugements de valeur, très attractifs pour un peuple ignorant, mais dépourvus de contenu opératoire. Il faut sortir de cette logique qui n’est que pure idéologie.