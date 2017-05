France,MUSIQUE/POLITIQUE: MESSAGE à MARINE LE PEN (en chanson) Dimanche 30 avril dernier s'est tenu à l'Alambra à Paris, le 10ème Festival dédié au grand compositeur et poète Léo Ferré.Moment de commémoration et de détente intitulé "LE JOUR FERRE".

Au cour de celui-ci,,un chanteur n'a pas manqué à sa bonne réputation, l'actualité s'y prêtant.

#MomentCrucial C'est en chanson que Serge UTGE-ROYO a adressé un message au peuple de France,et à une certaine "Jeanne d'Arc..."

L'homme qui est connu pour ses textes qui évoquent une réalité violente, absurde, et qui finissent par faire recours au rire, à la moquerie, l'insurrection, l'amour, a choisi ce moment crucial entre les deux tours des élections présidentielles en France,pour orienter,une fois encore,les consciences des mille personnes présentes ce soir là.

Est ce que de tels messages feront écho, dans quelques jours dans l’isoloir? As English says "just wait and see"