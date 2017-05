BELGIQUE :: Le nouveau numéro de votre magazine, Afrik'Actuelle, est en kiosque :: BELGIUM A la Une de l'édition ce mois: un grand dossier sur le Franc CFA. Si c’était une provocation, il a réussi. En plein débat sur le F CFA, l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, n’a pas hésité à appuyer là où ça fait mal. Répondant à une question des journalistes, en février dernier, concernant les manifestations qui se multiplient partout sur le continent-et même en France- contre la monnaie dite de la « colonisation », l’ambassadeur a déclaré que : « La France ne va pas se désengager du Franc Cfa ». Il n’en fallait pas plus pour alimenter la polémique. Les propos du diplomate français ont été diversement appréciés.

#FrancCfa La question du Franc CFA n’est plus taboue en Afrique. Les voix s’élèvent de plus en plus, surtout dans les milieux les plus autorisés, pour demander sa répudiation pure et simple. Marine Le Pen, candidate du Front national à l’élection présidentielle française, y est allée, elle aussi, avec son grain de sel lors de sa visite à Ndjamena le 21 mars dernier. Elle a fait cette déclaration : « le Franc CFA tue économiquement l'Afrique ».

Après 70 ans d’existence et des résultats mitigés sur les économies des pays qui en utilisent, l’avenir de la monnaie des colonies françaises d’Afrique se dessine aujourd’hui en pointillés. Si les experts se déchirent sur les solutions à envisager, il n’est pas vain de signaler que tous les chefs d’Etat africains qui ont voulu mettre un terme au Franc CFA ont été assassinés ou débarqués de leur pouvoir.

Quant aux populations, elles sont presque tenues à l’écart de ce débat qui les concerne pourtant. Qu’est-ce que le Franc CFA ? D’où vient-il ? Faut-il oui ou non le répudier ? Qu’est-ce qui fait problème ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Qui en tire le plus grand profit ? Quelles sont les solutions alternatives ? Afrik’Actuelle a voulu donner des grilles de lecture à ses lecteurs.

Toujours dans cette édition d'Afrik'Actuelle, la rédaction planche sue la Crise anglophone au Cameroun et pense tout en ouvrant le débat sur la question qu'un Cameroun uni doit être intangible quelles que soient les frustrations que ressentiraient les uns et les autres et les logiques demandes de réajustement qui en découleraient..."

Parlant de l'émergence en Afrique, le mensuel de la Rue Theodore Verhaegen de Bruxelles analyse le discours du président guinéen Alpha Condé, tenu le 28 mars dernier à Abidjan lors de la deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, qui se tenait dans la capitale ivoirienne. dans ce sursaut historique sapoudré aux accents revolutionnaires, le président guinéen invite ses pairs africains à couper le cordon avec la France

D'autres sujets tout aussi intéressants vous y attendent: Le Gabon avec le Dialogue national où le journal s’interroge sur l'attitude de Jean Ping.-La RDC avec la nomination controversée du Premier Ministre Tshibala- L'Afrique du Sud avec ses démons de la xénophobieetc.

