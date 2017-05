Cameroun,Alerte : Des manœuvres souterraines pour faire libérer l’ancien adjoint au maire de Bonaléa qui a sodomisé à mort un garçon de 12 ans :: CAMEROO En détention préventive à la prison de New-Bell (Douala) depuis le 13 avril 2017, après avoir tué le petit Landry Assene Amougou du collège Les Délices du quartier Dakar (Douala), par pénétration anale, Pierre Kadje, prétend-on, tente de gagner du large en prétextant être sexuellement inactif, à cause d’une imaginaire opération de prostate.

#LandryAsseneAmougou Coup de théâtre le 14 avril dernier à l’hôpital de district de Nylon à Douala. Ce jour-là, était prévue la levée de corps du petit élève Landry Assene Amougou, en vue de son inhumation au village de sa mère à Balengou (région de l’Ouest). Alors que tout le dispositif est d’appoint pour ce faire, nous apprend-on, Aurélein Njoh, juge d’instruction au tribunal de grande instance du Wouri, brandit une ordonnance interdisant la mise en bière et l’enterrement de Landry Assene Amougou. Des sources contactées par Camer.be font état de ce que dans le même temps, le magistrat, avançant la raison de devoir lever quelques équivoques aux dépens de Pierre Kadje le principal suspect de la mort par sodomie du gamin de 12 ans, avait aussi requis le retrait de son corps de l’hôpital pour contre expertise.

Un rebondissement qui a surpris plus d’une personne, étant entendu que la nature criminelle de la mort de Landry Assene Amougou, avait rigoureusement été établie par un médecin de l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, le Dr Roger Ateba, un médecin anatomocypathologiste, et expert médico-légal. Dans son compte rendu d’autopsie, le médecin avait été clair en déclarant que le petit

élève était mort des suites « d’une pénétration anale d’un objet boudiné, lisse et probablement érectile et d’une hémorragie cérébrale ». Déjà, l’on se souvient qu’après la mort du petit garçon en mars, l’attitude arrogante et indécente de Pierre Kadje, ancien adjoint au maire de Bonaléa, homme d’affaire assez riche, avait choqué les âmes délicates. Selon des témoignages, le meurtrier (sans doute et certainement) de Landry Assene Amougou, avait laissé entendre qu’avec son argent, il assujettirait la Justice de Douala pour son crime, et s’en tirerait à bon compte. Une impudique vanité qui se verra renforcée le vendredi 14 avril, avec cette ordonnance du juge d’instruction qui pourtant émise un jour avant, ne sera portée à la connaissance de la famille du défunt, qu’à la morgue, au moment même où on s’apprêtait à procéder à la levée de corps de Landry Assene Amougou.

Une tragique affaire sur fond de corruption, et susceptible de créer une terrible tension sociale

Déjà le jour prévu pour la levée du corps, des sources ont confié à Camer.be que la famille de l’enfant mort, était la dernière à être informée de l’ordonnance d’Aurélien Njoh, le juge d’instruction. Une déconvenue de plus pour la famille de l’élève défunt dont les enseignants ainsi que ses petits camardes, étaient déjà au funérarium, et d’autres, prêts à prendre le chemin de Balengou pour la suite des manifestations funéraires. Plus suspect encore, l’on apprend que Pierre Kadje, s’est depuis lors, réfugié derrière un pseudo certificat médical laissant entendre que l’ancien adjoint au maire de Bonaléa contre qui une information judiciaire est ouverte pour « viol et meurtre de Landry Assene Amougou », aurait subi une opération de prostate, et serait sexuellement inactif, serait depuis quelques temps, entre les mains du juge.

Et comme il est loisible de le remarquer, dans notre article de fond sur cette tragique histoire qui a emporté la vie d’un enfant de 12 ans,, fait mention de cette opération médicale nulle part, dans les premières auditions effectuées par le commissariat central N°2 de la ville de Douala. Rappelons à toutes fins utiles que le 11 avril, le meurtrier de l’élève du collège Les Délices qui était déjà en garde à vue, est auditionné chez le juge d’instruction, avant d’être deux jours plus tard, placé sous détention provisoire à la prison centrale de New-Bell.

Voulant avoir le cœur net sur le choix de Pierre Kadje de recourir à un certificat médical de complaisance s’appuyant sur une opération de prostate, votre humble journaliste d’investigations a contacté un médecin. « Ce choix est un argument médical fort cohérent avec l’accusation de sodomie portée contre l’intéressé, et sans doute, cela lui a été conseillé par un médecin. La prostate étant une large glande de l’appareil génital masculin dont la fonction essentielle est de secréter et stocker une partie du sperme. L’érection est alors indisponible pendant un temps, de la part d’un sujet ayant subi une opération de prostate », nous confie le Dr Ebelle Ebelle Ekwalla, médecin au Gondwana Natal.

A titre de rappel, le 20 mars dernier, Landry Assene Amougou, 12 ans, Beti de la Mefou et Akono (région du Centre), de mère Balengou (région de l’Ouest), succombait à la bestiale sodomie de Pierre Kadje, ancien adjoint au maire de Bonaléa. Ayant encore quelques forces avant de rendre l’âme, le petit collégien qui sur son chemin retour à la maison s’était rendu au chantier de son bourreau dont le chef chantier lui devait 2 000 FCFA pour des petites tâches exécutées, recevra la somme due du sieur Pierre Kadje, ainsi que du poisson braisé acheté chez la voisine. Entré dans la concession à 13 heures ce jour-là, le petit garçon, n’en sortira qu’à 17 heures, après une sévère sodomie de Pierre Kadje. Chemin faisant, Landy Assene Amougou qui marche à peine, s’écroule sur le chemin, et est transporté par des riverains au domicile familial. Le temps des confessions, l’enfant juste avant de mourir, raconte à ses parents, comment Pierre Kadje et le chef chantier, l’ont enlevé, pour enfin, le faire sodomiser par l’ancien adjoint au maire de Bonaléa, un homme d’affaires riche dont on dit les proches raconter à qui veut les entendre, que sa détention à la prison de New-Bell, n’a pour but que de « calmer » la famille du défunt. Bien plus, les mêmes mauvaises langues, attribuent plusieurs métamorphoses animales à Pierre Kadje dont l’argent dit-on, met la Justice de Douala à « rude épreuve ».