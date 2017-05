CAMEROUN :: Paul Biya - Donald Trump, première rencontre en Chine :: CAMEROON Selon certaines indiscrétions, les deux chefs d’Etat pourraient profiter du forum international sur l’industrie et le commerce prévu à la fin de la première moitié du mois en cours à Beijing, pour discuter des problèmes liés au terrorisme.

#PaulBiya A moins d’un changement de dernière minute, la Chine abrite du 14 au 15 mai prochain un forum international sur l’industrie et le commerce. Désormais indiscutable numéro un de l’économie mondiale, la Chine entend au cours de ces deux jours de forum, présenter un nouveau paradigme des relations économiques dans le monde. Sans aucune surprise, Paul Biya est aussi invité au forum économique chinois. La Nouvelle Route de la Soie est en effet bénéfique pour le Cameroun.

A tout le moins, elle concrétise le projet Trans Aqua. Ce projet imaginé il y a un peu plus de trente ans par un ingénieur italien, consiste à prendre les eaux du fleuve Congo et les déverser dans lac Tchad à travers un système de canaux. Jadis étendu sur 315.000 km2, le lac Tchad fait aujourd’hui moins de 25.000km2. Plusieurs experts affirment que le retour abondant des eaux dans le lac Tchad donnera un coup de grâce a Boko Haram qui recrute parmi des jeunes las de la pauvreté dans une région extrêmement ingrate du fait de la sécheresse.

A Beijing, le Cameroun sera aussi content d’entendre la Chine dévoiler son plan pour doter toute l’Afrique du chemin de fer et de tracer une autoroute partant de Lagos au Nigéria pour déboucher à Maputo au Mozambique. Alors est-ce en Chine que le président camerounais Paul Biya aura pour la première fois un tête à tête avec le successeur de Barack Obama?

Donald Trump se montre jusqu’ici distant et désintéressé de l’Afrique et de ses leaders. Mais son engagement pour tordre le coup à l’islamisme fanatique peut être un point qui le rapproche de Paul Biya aux prises avec Boko Haram dans l’Extrême-nord du pays. Paul Biya doit d’ailleurs brûler d’impatience de voir la faveur que lui réserve un Donald Trump qui vient de se montrer généreux en donnant le feu vert à la vente d’avions de guerre au Nigéria et offert des voitures de combat au Tchad dans le but de combattre Boko Haram.

Ce paradigme dit de « la nouvelle route de la soie », à en croire des observateurs avertis, prend appui sur trois piliers qui sont: la science avancée, l’économie et la paix entre les nations. Bref une antithèse de ce que les puissances occidentales ont proposé jusqu’ici, à travers notamment la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International. Le but de ce nouveau paradigme étant d’en finir avec le terrorisme en amenant la prospérité à tous les habitants de la Terre.