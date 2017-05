FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: FLORE MONKAM: UN EXEMPLE DE RÉUSSITE DE LA DIASPORA Flore MONKAM c'est d'abord mon ami et j'en suis fière. Elle est arrivée en France comme beaucoup de nos compatriotes, sans papier, petit boulot à petit boulot, échec par si, échec par là, mais rien n'a empêché sa détermination à réussir. Toujours combative et déterminée, elle a tenue a nous faire vivre son quotidien le temps d'un reportage pour mieux cerner le personnage. Mariée et mère de plusieurs enfants, cette jeunes dame, humble et à l'écoute, jeune chef d'entreprise, suscite autour d'elle, le respect. Bien entouré, elle n'hésite pas à transporter des cartons dans son entrepôt et inventé son propre chemin vers la réussite. Ici un extrait du témoignage de ses partenaires Européen dans ce reportage diffusé sur Canal2 international.

