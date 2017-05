Cameroun: Ces Camerounais qui n'ont rien compris de la fête du 1er mai (Texte et video) :: CAMEROON Pendant que les 1er mai dans le monde entier, les travailleurs prennent une journée pour réfléchir sur leurs conditions, en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, les travailleurs ne pensent qu'à la fête. Défilé, danse traditionnelle, nourriture, boisson etc.

#BoissonEtc Dans la vidéo ci-dessous, les travailleurs de plusieurs sociétés de la ville de Douala ont transformé leurs revendications en une véritable cérémonie de danse aux odeurs ethyliques.... Nous tenons à souligner que les personnes sur cette vidéo ne se connaissent absolument pas.