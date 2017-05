ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: SM FASHION DE SYLVIE DANG MAKENDI EST UN MIXTE AVEC EN PARTIE LE TISSU AFRICAIN :: UNITED STATES Elle aime le goût, la mode et le style, ce qui l'a amené à présenter ce weekend à Atlanta aux Etats Unis, sa toute première ligne de vêtement devant un parterre de personnalité venue du monde entier. Un mélange comme elle le dit si bien, de tissu Africain et occidentale. Notre culture doit vivre et face à la mondialisation, un tel risque et une telle détermination sont à saluer. En espérant revivre une telle aventure l'année prochaine, nous ne pouvons que souhaiter à Sylvie beaucoup de courage dans sa nouvelle aventure.

