Cameroun,1er mai, Lettre de la Comicodi au Premier Ministre : Mesures urgentes pour les conditions de travail et d’accès non discriminatoire au travail au Cam Instituée et célébrée à travers le monde comme une occasion de marquer l’effort citoyen dans le processus de production, la fête du travail est aussi et surtout, une occasion exceptionnelle pour réfléchir sur la condition du travailleur, et pour initier des mesures correctives ou novatrices nécessaires.

#SalaireMinimum Dans le contexte d’un pays plongé dans le doute économique et la menace d’une crise rampante, maux articulés par ailleurs sur une somme de défaillances organiques nourries de facteurs discriminatoires, d’absence de transparence et d’inadéquation des règlements, l’événement comporte une signification encore plus importante. La fracture sociale au Cameroun s’aggrave de jour en jour.

Aussi, la commission indépendante contre la corruption et la discrimination se fait un devoir, d’appeler votre haute attention, sur quelques mesures d’urgence :

1) Le relèvement du salaire minimum à 80.000 FCFA

2) L’institution d’un journal d’information sur les ouvertures de postes dans les sociétés publiques et parapubliques, et une large publicité à cet effet

3) La généralisation effective de la sécurité sociale.

4) La fixation du niveau de salaire du fonctionnaire cadre débutant à 250.000 FCFA et l’agent de maîtrise à 150.000 FCFA

En effet en trois décennies, le salaire minimum n’a progressé que de 15% environ, pendant que le budget de l’Etat a quasiment doublé et que le taux d’inflation a fait un bon de plus de 500%. Le prix de la bouteille de gaz a évolué de 400%, tout comme le prix de la baguette de pain et du litre d’essence.

Sur les niveaux de salaire proposés, il n’y a aucun doute que l’Etat peut payer, à condition de nettoyer le fichier solde des fraudeurs, de rationaliser ses dépenses de carburant, d’achat et d’entretien de grosses cylindrées pour des fonctionnaires qui en plus, piquent dans les caisses et se livrent à la

concurrence déloyale en utilisant leurs bureaux pour soumissionner à des marchés fictifs initiés par leurs propres soins, souvent au nom des épouses, d’amis ou de comparses connus.

Sur la publicité des offres de postes dans les sociétés publiques, il y a urgence avant la multiplication de nouveaux scandales qui mettent en exergue les recrutements nocturnes et parfois avec de faux diplômes ou des diplômes inappropriés, des progénitures des hauts fonctionnaires et dignitaires.

Le nombre exact des fonctionnaires et agents émargeant au budget de l’Etat demeure une énigme, et années après années, de recensements en recensements, aucun chiffre fiable n’a jamais été arrêté, et les fraudes continuent. IL en est de même des véhicules qui portent toujours le sigle colonial de CA, et dont la règlementation des affectations et des utilisations, n’est pas respecté, en dépit de moult rappels et textes en souffrance dans les archives nationales. Des agents de l’Etat avec un salaire de moins de 200.000 FCFA, roulent à bord de bolides de 80.000.000 (quatre-vingt millions). Ces engins font en plus l’objet des usages les plus illégaux, insolents et provocateurs : dans la circulation urbaine ; dans la circulation interurbaine ; dans les zones rurales ; dans les lieux des manifestations publiques (funérailles, obsèques, mariages).

L’Etat camerounais est riche et nous sommes un pays riche, très riche. Nous devons pouvoir payer le salaire minimum à 80.000 FCFA et le fonctionnaire débutant à 250.000 FCFA.

Le constat est sans appel, et montre un travailleur camerounais brimé, oppressé, exploité et vivant dans l’indigence voire la misère, qu’il soit du secteur public ou du secteur privé. Ceci expliquant cela, la corruption, la paresse, l’absentéisme, l’arrogance les détournements des deniers publics et l’immoralité, sont devenus des traits de caractère de notre culture nationale au travail. On ne peut pas faire sept années d’études médicales pour toucher un smartphone seulement sur le catalogue ou le voir en vitrine, pour ne pas être capable de s’acheter un véhicule neuf de 20.000.000 CFA, pour ne pas postuler à un appartement SIC de 35.000.000 FCFA. Il faut voler ou détourner le service public. Le Camerounais anonyme de la diaspora refuse de rentrer pour se voir traiter en étranger lorsqu’il fait acte de candidature à un poste dans une société d’Etat, exactement comme la fille du paysan inconnu de Nanga Eboko, de Ndjombé ou de Bangou et Bokito.

La fête du travail doit être l’occasion de penser très sérieusement à ouvrir une nouvelle page de justice sociale dans notre pays, dans la perspective des initiatives de réconciliation nationale, d’apaisement et de reconstruction du dialogue, à un moment où les somptueux châteaux de certains commis de l’Etat, agitent des débats violents accompagnés de sentiments légitimes de colère dans l’opinion.

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, organisation citoyenne de proposition, de dialogue, de médiation et de création de consensus, fait confiance à votre sagesse et vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’assurance de sa très haute considération en ce jour de fête du travail universellement célébrée sur des valeurs de tolérance et non de confrontation et de défis./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel