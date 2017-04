Élection présidentielle française : une femme va présider aux destinées de la France ! Qui de Macron ou de le Pen sera déclaré vainqueur au terme du second tour de l’élection présidentielle au soir du dimanche 7 mai 2017 ? C’est ainsi que plusieurs observateurs s’interrogent. Dans cette tribune, je réponds que ni l’un ni l’autre ne va diriger la France. Et pourtant le Président, ce sera unefemme…

#MarineLePen Mon candidat, Marine Le Pen, va échouer

Vous vous rappelez que j’avais misé avec succès sur Donald Trump. Cette fois je n’ai pas la baraka : mon candidat, Marine Le Pen, va perdre ! J’eusse eu le droit de vote en France, j’aurais sans nul douteenfoncé mon bulletin dans l’urne en faveur de Marine Le Pen. Je sais, pour certains Européens et Africains tout ce qui est Le Pen représente le Diable incarnée. Il arrive souvent que le FN (même dans sa version Marine) soit diabolisé précisément parce qu’il dit certaines choses qui dérangent, notamment en matière de relations internationales : il faut préserver ses frontières nationales des incursions des terroristes et des bandes d’immigrants affamés d’une part, et d’autre part il faut cesser d’aller bombarder les autres et piller leurs richesses pour faire fructifier le vice et l’arrogance du SYSTÈME (les politiciens français corrompus, la Finance internationale et les lobbies divers). Pourtant l’action de la France en Côte d’Ivoire, en Lybie, en Centrafrique, etc. lui donne raison. Marine Le Pen, c’est notre chance de rompre avec la Françafrique. Plus facile à dire qu’à faire, me diriez-vous. Peut-être... Mais c’est le meilleur pari pour la France et l’Afrique. Il faut cetterupture ! Oui, les partisans du politiquement correct n’aiment pas ce discours iconoclaste. Mais peu importe… À force de rhétorique et d’intrigues politiciennes, on réussit à repousser l’échéance de cette rupture, mais elle est inéluctable, impérative et inévitable.

Macron, le Néron de la nouvelle France ?

Cela dit, les résultats du premier tour et la plus que probable victoire de Macron ont provoqué quelques réminiscences littéraires en ma mémoire éprouvée. Souvenez-vous de l’Empire romain des années 50 apr. J.-C.-59 apr. J.-C., et plus précisément d’Agrippine la Jeune, fille du Général romain Germanicus et mère de Néron. Songez aux leçons de la belle littérature française, notamment Britannicus de Jean Racine. Je ne sais pourquoi, mais dans ma tête tourmentée de persécuté, l’image d’Agrippine la Jeune est associée à celle de Brigitte Trogneux. Ces deux dames ont en effet décidé de changer de mari pour mieux éprouver leur cœur maternel débordant d’amour. Le résultat est troublant dans les deux cas. Comme Agrippine la Jeune, Brigitte n’est pas certain d’avoir fait un bon choix. Néron n’avait pas une paternité établie ; Macron, l’enfant adoptif et l’époux de Brigitte,n’a jamais véritablement ressentit le lien de maternité qui l’a fait surgir dans ce bas-monde. Néron avait pour père Cneius Domitius Ahenobarbus ou Sénèque, on ne sait pas trop puisque la vérité appartient à sa mère. L’histoire nous apprend qu’Agrippine la

Jeune avait orchestré toutes sortes de manœuvres, d’intrigueset de coups bas pour qu’il parvienne au trône. Elle séduit, conspire, diffame, tue pour le bonheur de son fils unique. Grâce à elle, Nero Claudius Caesar Drusus (Néron) devient Empereur dans une cour dominée par une mère omniprésente et dominatrice.

Qu’on ne se méprenne pas sur mon cas. Certes, Macron a arraché sans pitié la femme de mon frère, André-Louis Auzière, le premier mari de Brigitte Trogneux, né en 1951, à Éséka, chez moi au Cameroun. Mais mes réflexions ne sont pas des déraisonnements d’un mari jaloux qui perd ses moyens. Bien au contraire, je reconnais en Macrontout son génie. Ce surdoué sans filiation assuméeest tombé dans une terre française aride politiquement. Il a décidé d’en être désormais le roi.Comment cela est-il arrivé ? Macron le Jeune était un fils qui étouffait sous l’empire d’une mère possessive qui le contrôlait depuis la couveuse de ses bras de fer. D’où sa volonté de se libérer qui déborde les restrictions qu’impose son physique frêle. Il choisit par conséquent de passer outreles conventions sociales qui régissent les relations homme-femme. Devant les réticences initiales de Brigitte il répond, comme Néron à Junie :

« Non, Madame, l’époux dont je vous entretiens

Peut sans honte assembler vos aïeux et les siens

Vous pouvez, sans rougir, consentir à sa flamme ».

C’est que, avec Macron, la honte que pourrait inspirer ses choix sentimentaux stimule son énergie vitale : c’est une revanche contre l’ostracisme ambiant qui mine son enfance jusqu’à l’adolescence. Le complexe d’Œdipe est pris par l’autre bout : à défaut de tuer le père, devant l’impossibilité d’aimer sa maman, Macron décide d’épouser une « mère » d’emprunt pour mieux oublier ses parents biologiques. Aussi séduit-ilune femme mûre qui est son aîné de 24 ans. C’est l’épouse d’un Camerounais d’Éséka. En un tour de main, il décide d’en faire son épouse. Ce mariage hors-norme est célébré le20 octobre 2007.Macron choisit la férule d’une mère imaginaire, indomptable, et en fait la chair de ses sentiments filiaux au sein d’une nouvelle famille de frères et sœurs d’amour.

Heureusement, dans la tradition africaine, ce crime est puni par la restitution de la dote… Il ne lui a pas suffi de bafouer le droit d’aînesse et de brûler la bibliothèque des usages politiques arrêtés depuis avant de Gaulle ; il a décidé de « frapper au ventre », en sacrifiant son mentor en politique, François Hollande. Le trop plein d’énergie qu’il ressentait ne pouvait pas être mis en valeur par un petit strapontin ministériel. Il fallait une grande arène pour faire valoir ce trop-plein de verve et de talent qu’il ressentait. Macron, pour respirer, avait besoin de rien de moins que d’être l’Empereur de la France.

La France sous le règne de Macron-Trogneux

La France peut se frotter les mains. Cette alliance entre le génie et l’expérience est inédite dans le monde politique moderne. C’est l’ingrédient qui va certainement permettre de réformer l’État, de libérer la production et de booster son économie pour quelques temps encore. Au plan international, l’alliance de la lucidité, de la précocité et de la fougue redynamiseront les liens de la France avec le monde.

À moins que – l’Histoire étant dialectique – lors de son quinquennat, la survenue d’une crise de la quarantaine chez Macron le Jeune ne vienne dynamiter les équilibres psychosomatiques qui l’ont constitué et que, retrouvant soudain une infusion incontrôlée de testostérone, le Président en se rafraichissant sa jeunesse ne se détermine, comme Néron en mars 59, à éliminer sa mère pour s’engouffrer dans l’air frais du cynisme, pour vivre enfin en bon politicien ! Face à la tutelle supprimée, le système fera prospérer encore pour quelques temps ses politiques meurtrières en Afrique, en reculant avantageusement l’échéance du paiement de ses dettes envers les fils de ce continent.

Même devant une telle éventualité Brigitte répond, comme Agrippine : « Qu’il me tue, pourvu qu’il règne » ! Heureusement que la France n’est ni un Empire ni une monarchie. La tragédie Britannicus, quant à elle, est fort vieillie de cinq siècles, comme le règne de Louis XIV d’ailleurs. Rassurez-vous donc : l’histoire n’est pas nécessairement répétitive et, plus que jamais, le matricide est la suprême abomination.Surtout Macron a beaucoup de goût, le goût de la vie politique...

Brigitte Macron Présidente !

Avec Macron-Trogneux, ou plus simplement Macron le Jeune, la politique française d’un demi-siècle s’est effondrée, transformée de fait. Plus systématiquement, ce Britannicus réel, historique, fait éclater les cadres spatio-temporels et les catégories de la politique contemporaine dans le monde francophone. La présidence d’Emmanuel Macron sera le règne de Brigitte. Il donnera à voir les vertus et les limites du pouvoir obsolète de la vieille France. Le particulier va éclater au-dehors et forcer tous les grands-pères qui règnent en Afrique de suivre le tempo qu’imprimera l’arrière-arrière-petit-fils gaullois. Cette intimité faite de passions insaisissables et équivoques a vocation à déteindre aussi bien sur les tyranniques avantages du Nord que sur les meurtrissures complicités du Sud. Avec toute la charge de l’irrépressible déplaisir que provoque sa survenue, Macron-Brigitte va ou vont (peu importe) modifier durablement notre rapport au pouvoir, notre conception de l’engagement politique. Le succès de Macron-Brigitte montre que l’Histoire est la contestation de toute idée de destin. Il n’y a de grandeur et de succès en politique que lorsqu’un projet de société est sous-tendu par l’exigence de renouvellement du regard que nous portons sur notre monde, et plus précisément sur le prochain, sur l’étranger.

Vive la France !

Vive l’Afrique !

Dr NKE Fridolin nkefridolin2000@yahoo.fr

Tel : (237) 680 11 08 89