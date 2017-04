Cameroun: JEAN-PIERRE NGWE BAHABEGUE. L’ARCHITECTE EN CHEF DE STADE RENARD DE MELONG :: CAMEROON Cet entraîneur de football de haut niveau a pris l’équipe de Melong en ligue regionale qu’il a fait accéder en Ligue 1 où il est leader après 11 journées. Stade Renard de Melong est en train de déjouer tous les pronostics en championnat de Ligue 1 de saison 2017. Fraîchement promu en Ligue 1, cette équipe occupe la place de leader du championnat avec des statistiques impressionnantes : 23 points, sept matchs gagnés, deux matchs nuls et autant de défaites. Stade Renard est resté invincible à domicile.



Le comportement de cette équipe est la preuve que son titre de champion de Ligue 2 la saison dernière n’était pas volé. En trois saisons, cette équipe a connu une ascension fulgurante. Elle est partie de la ligue régionale de football du Littoral. Même si l’on attribue le succès de cette équipe aux moyens matériel et financiers mis en place par son président Jean Kueté, le Maire de Melong, il faut noter qu’il est en bonne partie, sur le plan technique, l’œuvre d’un homme : Jean-Pierre Ngwe Bahabegue.



Le talent des joueurs et les performances de de Stade Renard sur le terrain sont à l’image de son entraîneur, un vieux rompu en entraînement de football. A 59 ans cet entraîneur instructeur spécialisé en préparation physique a déjà franchi toutes les étapes du métier. Il a encore fait la preuve de son talent en allant prendre Stade Renard de Melong au plus bas niveau pour le propulser au sommet de l’élite en trois saisons. Il a d’ailleurs été sacré meilleur entraîneur de Ligue 2 de la saison 2016 lors de la cérémonie des Awards organisée par la Ligue de football professionnel du Cameroun.

#StadeRenard Rigueur, abnégation et détermination font partie du quotidien de « Homme sec » sur les terrains de football. « Le stratège », comme aiment bien l’appeler certains de ses proches, n’est pas un looser. Dans l’humilité qui le caractérise, il parle juste du maintien de Stade Renard comme objectif cette saison. Mais, il trahit cette feinte par les succès qu’il a engrangés partout où il est passé comme entraîneur. « Chaque fois que j’ai entraîné une équipe de football, j’ai été toujours champion. Je n’ai jamais joué les seconds rôles », nous confie-t-il. Avertissement aux autres clubs de Ligue 1, qui peuvent croire en un essoufflement de Stade Renard en chemin. Et son secret avec Stade Renard ? «C’est uneprofessionnelle avec des joueurs qui assimilent vite. Ce sont des jeunes que j’ai pris dans des équipes régionales. Ils sont ambitieux et très enthousiastes. A côté de cette réussite, il y a laadministrative.Le président met tous les moyens qu’il faut pour que tout se passe bien », reconnaît Ngwe. Pour avoir déjà tout prouvé au Cameroun de 1984 à 2017 sur les bancs de touche de près de 15 clubs, avec les succès qu’il a à son actif, l’homme au physique d’athlète nourrit l’ambition de faire ses preuves ailleurs. « Mon ambition en tant qu’entraîneur de football, c’est de pouvoir entraîner une équipe de football professionnelle hors du Cameroun », nous a-t-il déclaré. En attendant, son parcours avec Stade Renard continue d’impressionner.

Nom et prénom : Ngwe Bahabegue

Age : 59 ans

Qualifications : Maître d’Eps retraité, entraîneur instructeur et préparateur physique de haut niveau



Diplômes en entraînement de football

° Licence A fédérale 1987 à Yaoundé

° Fédération française de football 1988 à Avignon ° Fédération allemande de football 2001 à Bochum

° Entraîneur instructeur Fécafoot 2007 à Yaoundé

° Stages Caf (1989, 1992 et 1999)

° Stage de préparateur physique 2011 à Casablanca au Maroc

° Stage de préparateur physique 2012 à Yaoundé



Comme joueur :

