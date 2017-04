Cameroun,Ministère de la Santé publique : Un bateau hôpital américain pour soigner gratuitement 6000 malades en 10 mois :: CAMEROON Infrastructure de l’Ong « Mercy Ships », le navire, a annoncé hier 28 avril le gouvernement, arrive au port de Douala en août 2017, et s’occupera des fistules obstétricales, pieds déformés, goitres, chirurgie maxillo-faciale, autres problèmes orthopédistes.

#AndréMamaFouda Face à la presse hier vendredi 28 avril 2017, quatre membres du gouvernement : André Mama Fouda de la Santé publique, Irène Pauline Nguené des Affaires sociales, Marie-Thérèse Abena Ondoa de la Promotion de la Femme et de la Famille, et Issa Tchiroma Bakary de la Communication. A leurs lèvres, une excellente nouvelle. Celle du Mercy Ships, un bateau hôpital américain qui séjournera au Cameroun pendant 10 mois. Ce sera d’août 2017 à juin 2018. L’infrastructure, a précisé André Mama Fouda, aura à bord, des chirurgiens et autres personnels médicaux américains dotés d’une très grande expérience en la matière.

Pendant 10 mois, ils se chargeront des pathologies rares nécessitant des interventions lourdes et délicates. Sont ainsi retenues, des chirurgies maxillo-faciale, plastique et reconstructive, orthopédique, fistule obstétricale, générale, ophtalmique. « Les interventions, le séjour des patients et leur convalescence seront pris en charge dans leur globalité par le gouvernement camerounais », a fermement préciséle ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui a fait la déclaration liminaire de la conférence de presse, avant de laisser ses collègues répondre aux questions techniques des journalistes.

Pour ce qui le concerne, André Mama Fouda a indiqué que les malades sélectionnés, ne vont débourser aucun centime pour leur traitement. « Les diagnostics en vue des sélections pour être retenus parmi les 6 000 malades, se font dans tous les hôpitaux de district du pays. Il est donc inutile de venir au ministère. Le camp devant accueillir les patients, est en construction à Douala », a-t-il déclaré. Et de renchérir que « la prise en charge médicale se fera par vague ».

Voilà donc qu’avec cette offre sanitaire humanitaire que fait le gratuitement le gouvernement aux populations, il suffit seulement de se rendre dans un hôpital de district, se faire diagnostiquer jusqu’au 15 mai date butoir, et attendre sereinement de savoir si on est éligible.