Cameroun: Message du Président National du MODECNA aux travailleurs camerounais à l’occasion de la 131ème journée Internationale du Travail le 1er Mai 2017 Mesdames et Messieurs les travailleurs, Chers compatriotes ! Nous voici, encore une fois, dans la célébration du travail, cette valeur indépassable de toute société humaine en quête de progrès et de bien-être.

#LesTravailleurs En ce jour mémorable, repère dans la grande marche des peuples vers la liberté et la justice sociale, je vous salue, travailleurs du Cameroun.

Le 1er Mai est une journée qui garde à chaque fois, toute sa vigueur, et toute sa signification. C’est la mémoire de toutes les batailles salutaires pour que les travailleurs puissent vivre dans la dignité et le respect de leurs droits ;

Elle est la mémoire de toutes les générations de travailleurs qui, par leur intelligence et leur force, ont apporté ce qu’ils avaient de meilleur pour la prospérité du monde en général et le bonheur des peuples. Le 1er mai est aussi une occasion singulière de rencontre et de dialogue entre tous les partenaires pour évaluer les acquis et ouvrir les perspectives.

Est-ce votre cas travailleurs du Cameroun ?

Alors que partout ailleurs en Afrique et en Occident, les travailleurs méritent le respect et accèdent à de meilleures conditions de travail, au Cameroun à l’évidence, vous êtes livrés points et pieds joints à la merci des employeurs de plus en plus vicieux, qui bafouent allègrement les lois de la République, bénéficiant de la complicité passive des fobctionnaires d’une Administration corrompue.

Mesdames et Messieurs les travailleurs,

Depuis la dernière Edition de la Journée Internationale du Travail, le paysage social camerounais a été marqué par de nombreuses crises caractérisées par des grèves et diverses agitations. Les travailleurs, qu’ils soient du privé ou du public ont manifesté et continué de manifester leur ras-le-bol et, par les mêmes occasions subi la répression barbare et disproportionnée de la force publique et du patronat.

Mesdames et Messieurs les travailleurs,

Notre parti, le MODECNA tient à cœur la condition du travailleur et ne reste pas insensible face à la situation de précarité qui est la vôtre. Membre de la plateforme

avec la Société civile et les personnalités indépendantes et les Leaders des Partis politiques (COACIC) nous entendons nous associer à vos actions pour la sauvegarde de vos intérêts sociaux ainsi que votre émancipation définitive qui vous permettra de sortir du joug des employeurs dont la seule mission est de se faire du gain au détriment de leur capital le plus important que vous, travailleurs êtes. Dans son option et dans sa politique de mise en œuvre du plein emploi avec un SMIG de deux cent mille francs (200 000) à travers la révolution culturelle et écologique (RECE) le MODECNA demande et éxige le paiement intégrale de tous les droits des retaités du Camaroun, l’amélioration du procéssus des récrutements, intégrations et paiements du personnel de la fonction publique à l’occasion du 1er mai 2017.

Nous vous invitons syndicats et travailleurs à rejoindre le COACIC dans la quête d’un bien être inscrit dans la durée.

Nous interpelons également les pouvoirs publics en charge du travail et de la sécurité sociale à faire appliquer scrupuleusement les lois et règlements en vigeur afin de préserver la stabilité des entreprises et garantir la sécurité des travailleurs.

Il me plait par ailleurs de saluer les actions des syndicats professionnels qui malgré un environnement liberticide, œuvrent contre vents et marées pour faire entendre la voix des travailleurs. Mes encouragements vont à vous Délégués du personnel et nous vous recommandons plus de pugnacité dans la défense des droits de vos collègues. Il est incompréhensible, que les travailleurs brillent par un silence coupable lorsqu’ils sont abusés par les employeurs pour qui ils déploient toutes leurs ingéniosités, tout simplement par peur d’être sanctionné. Il est surprenant que les entreprises nationales et multinationales au Cameroun, emploient les camerounais dans le statut de temporaire pendant des durées illégales sans que ni l’administration, ni les travailleurs eux-mêmes ne puissent dénoncer cet état de choses. Il est incompréhensible voire inadmissible que des travailleurs aux compétences avérées acceptent des conditions de travail sans rapport avec les résultats attendus d’eux, tout simplement parce qu’ils ne voient que les lendemains qui déchantent. Il y a lieu de donner de la rigueur à toutes vos légitimes revendications pour obtenir des solutions consensuelles, sur la base du dialogue sincère et d’une concertation permanente avec les partenaires sociaux de tous les secteurs.

Nous nous engageons à apporter tout notre soutien aux syndicats engagés à faire respecter les conventions collectives négocies et signés dans leurs différents secteurs d’activité et dont l’application est sujet d’inquiétude.

Travailleurs camerounais, pour que tous ces changements puisent s opérer véritablement, nous vous interpellons individuellement à vous inscrire sur les listes électorales afin de participer à l’opération « 15.000.000 d’inscrits-votants- et de contrôleurs de son vote », opération initiée par la COACIC.

Mes Dames Et Messieurs Les Travailleurs,

La liberté syndicale et l’exercice de ce droit sont des réalités ancrées dans le droit positif et dans les relations de travail au Cameroun. Le droit de grève est, à juste titre, consacré et encadré par la constitution.

La manifestation de ce droit n’est ni anti patriotique, ni terroriste, encore moins politique. Nous sommes convaincus que l’absence du privilège de ce droit est un handicap majeur dans notre promotion professionnelle. En effet, la construction des bases d’une économie forte, dynamique et solidaire pour le bien être de tous, implique un esprit de dépassement, une volonté commune de trouver des solutions moins coûteuses.

Chaque heure perdue est certes un manque à gagner considérable pour l’économie, pour notre pays, pour les populations dans leur diversité.

Les travailleurs comme l’ensemble des Camerounais partagent le même destin et à titre, la même considération. A défaut de cette considération, le recours à la grève et à toute autre manifestation devient légitime.

Nous avons tous, Etat-patronat-comme travailleurs, des sacrifices à faire et un rôle important à jouer dans cette œuvre de construction du Cameroun en vue d’apporter les meilleures solutions consensuelles aux diverses préoccupations qui assaillent le monde du travail.

Nous le Mouvement Démocratique de Conscience Nationale- MODECNA et la Coalition Citoyenne pour le Cameroun -COACIC- vous attendons pour bâtir ensemble, le nouveau Cameroun pour lequel aucune main ne sera de trop.

Bonne fête du travail 2017.

Bruno Deffo

Président du MODECNA (Mouvement Démocratique de Conscience Nationale)