Belgique- Cameroun- Diaspora : Invitation à la commémoration du 9ième anniversaire du décès de Folefack Ebenizert :: BELGIUM Voici bientôt neuf ans, le 1er Mai 2008, dans des circonstances troubles, mourrait au Centre fermé de Merkplas un « sans papier » d'origine camerounaise, Mr. Ebenizert Folefack, de retour d’une expulsion forcée mouvementée ratée du vol n° 351 de la SN Brussels Airlines en direction de Douala-Kinshasa.

#BrusselsAirlines Neuf ans bientôt, la plainte déposée en vue d’éclaircir les circonstances de la mort du feu Folefack suit toujours son cours…Le juge ayant ordonné en 2012 un non-lieu pour les trois passagers qui avaient été débarqués le 26 avril 2008 par les forces de l'ordre d'un avion de la société Brussels Airlines, parce qu'ils avaient manifesté leur désapprobation face à une tentative de rapatriement à partir de Brussels Airport du Camerounais Ebenizert Folefack Sontsa

Avec ce non lieu, l'avocat de Folefack soupçonne un "classement vertical" de sa plainte. Selon lui la Belgique violerait l'article 3 de la convention européenne stipulant que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il rappelle qu'un Etat doit tout mettre en œuvre pour examiner les plaintes des victimes.

La plainte au civil étant rejetée, il ne reste plus que celle liée au pénal..

Voilà bientôt neuf ans que des individus, des hommes, des femmes ont manifesté leur indignation, suite à la complicité de la Compagnie SN Brussels Airlines dans le rapatriement forcé et sauvage par la Police fédérale et devant le silence que le personnel de cette Compagnie aérienne impose aux passagers qui osent dénoncer et porter assistance à personne en danger, pire en les interdisant de vol dans les avions de la Compagnie au travers d’une « liste noire ».

Pour Honorer la mémoire de Folefack Ebenizert et de tous ceux qui sont morts dans les mêmes conditions;Pour faire mentir ceux qui avaient misé sur l'essoufflement du Collectif Folefack, Pour que la justice triomphe sur la force Soyons nombreux au neuvième rendez-vous commémoratif de cette année

Le dépôt de la gerbe de fleurs aura lieu samedi 06 mai 2017 à partir de 12h00 au Centre de rétention de Merkplas (Steenweg op Wortel 1A - 2330 Merksplas .Transport en commun : Gare Turnhout).

Programme de la journée.

- 11 heures: Départ de la délégation à la gare du midi (Bruxelles)

- 12 heures: Arrivée au centre fermé de Merkplas

- 12h30: Rencontre avec la direction du centre

- 13 heures Allocutions

- Lecture du message de la famille de Folefack au Cameroun

- Témoignage de la directrice du centre

- Message du porte parole du collectif

- Message du porte parole de asbl cebaph

- Message d'un responsable du CODE

- Témoignage des amis

Dépôt de la gerbe de fleurs

- Minute de silence

- Hymne national du Cameroun

- Photo de famille .

14h30: Fin de la cérémonie.

Cérémonie organisée avec le concours du Mouvement de Février 2008 au Cameroun, du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), le CEBAPH (Cercle belgo-Africain Pour la Promotion Humaine), Action Solidaire Internationale, de Solidarité Universelle.

Pour des raisons pratiques, les journalistes et les personnes désireuses à participer à cette activité sont priés de confirmer leur présence auprès du Collectif Folefack.

Contact: collectiffolefack@yahoo.fr

Tél : 0465 56 21 05 / 0465 36 14 64 /0466 18 94 57

Notre blog: http://collectiftsafack.canalblog.com