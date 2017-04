CAMEROUN :: Diaspora: Max Lobe reçoit le Prix Ahmadou Kourouma pour Confidences :: CAMEROON Dédié à la mémoire de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma, le Prix littéraire qui porte son nom sera décerné à l’écrivain camerounais Max Lobe pour son roman Confidences (éditions Zoé) le vendredi 28 avril 2017 à 16h sur la scène du Salon africain. Il sera remis en présence de Julien Kourouma et du président du jury Jacques Chevrier. Il est octroyé dans le cadre du Salon africain du livre, de la presse et de la culture, qui se tient au sein du Salon du livre et de la presse de Genève.

#AhmadouKourouma Dans un récit aussi éloigné du dolorisme que de la nostalgie, l'auteur de 39 rue de Berne prend le large et revisite l'histoire de son pays natal, le Cameroun, à l'aube des Indépendances. Une vieille femme, témoin de cette période troublée accompagne et guide le narrateur : Ma Maliga.

Incarnation de la sagesse, cette figure digne d'un conte joue le rôle d'intercesseur : par le mérite d'une écriture au plus près du parler populaire, mais sans affectation ni exotisme, au gré d'une déambulation agrémentée par de larges rasades de vin de palme, se révèle peu à peu l'épopée de Ruben Um Nyobè, figure révolutionnaire qui, encore aujourd'hui, fait l'objet de silences embarrassés.

Né à Douala en 1986, Max Lobe grandit dans une famille de 7 enfants. Il arrive en Suisse à l’âge de 18 ans, deux ans après l’obtention de son Bac. À Lugano, il suit des études de Communication et journalisme. Passionné d’histoire et de politique, il suit un Master en Politique et Administration publique à l’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique de Lausanne.

En 2009 le Prix de la Sorge (prix littéraire de l’Université de Lausanne) lui est remis pour sa nouvelle Le Baccalauréat. En 2011, il publie un récit, L’enfant du Miracle aux éditions des Sauvages. En janvier 2013, c’est 39 Rue de Berne aux éditions Zoé, qui a reçu en 2014 le Prix du Roman des Romands (l'équivalent suisse du Goncourt des lycéens). En 2014 sort La Trinité bantoue, suivie en 2016 de Confidences, sur l'histoire de l'indépendance du Cameroun et de sa guerre cachée.

Le Prix Ahmadou Kourouma, soutenu par la Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC), par l’Organisation Internationale de la Francophonie et par Le Monde Afrique, récompense un ouvrage, un essai ou une fiction consacré à l’Afrique noire, et dont l’esprit d’indépendance, de lucidité et de clairvoyance s’inscrit dans le droit fil de l’héritage légué par le grand écrivain ivoirien.

Ces cinq dernières années, le Prix Ahmadou Kourouma a été remis à :



2016 : Le tambour des larmes (Elyzad) de Beyrouk

2015 : Terre Ceinte (Présence Africaine) de Moahmed Mbougar Sarr

2014 : Ceux qui sortent dans la nuit (Grasset) de Mutt-lon

2013 : Le terroriste noir (Seuil) de Tierno Monénembo

2012 : Notre-Dame du Nil (Gallimard – Continents noirs) de Scholastique Mukasonga