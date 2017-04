La Chine, première destination du bois camerounais :: CAMEROON D’après le rapport de l’ONG TRAFFIC de mars 2017, la Chine a importé 55% du bois camerounais, sur la période allant de 2004 à 2012, suivi du Vietnam et de l’Italie.

#InvestissementsChinois Selon le ministère des Forêts et de la faune (Minfof), la Chine est l’un des principaux consommateurs de produits forestiers du Cameroun. Au cours des dernières années, les investissements chinois dans le secteur forestier au Cameroun, ont augmenté de façon exponentielle et d’importantes quantités de bois et produits non ligneux sont exportées vers la Chine et d’autres pays asiatiques, apprend-on.

D’après le rapport de l’ONG TRAFFIC de mars 2017, la Chine a importé 55% du bois issu du Cameroun, sur la période allant de 2004 à 2012, suivi du Vietnam et de l’Italie. Laquelle renseigne (données récentes du Minfof) d’ailleurs que toute la production de bois transformé (bois d’oeuvre, contreplaqué, placage et revêtement de sol) a été exportée vers la Chine sur la même période.

La Chine, grosse consommatrice de bois

Le rapport du réseau de surveillance du commerce de la faune et de la flore sauvages (TRAFFIC) permet également d’apprendre que le secteur forestier camerounais est, aujourd’hui, dominé par la forte présence des compagnies forestières, dont la plupart exportent leur production vers l’Europe et l’Asie. « Certaines de ces entreprises fonctionnent grâce aux investissements étrangers, lorsque d’autres sont la propriété des nationaux. La Chine est la plus grande consommatrice des produits forestiers au Cameroun », souligne le rapport, qui ajoute que c’est sans doute ce qui explique un accroissement des investissements chinois dans ce secteur ces dernières années.

Car, des 159 entreprises d’exploitation du bois qui opèrent au Cameroun, 19 sont totalement ou partiellement financées par des investissements chinois, tandis que 14 fonctionnent avec des fonds issus des partenariats avec la Chine. En dépit du fait que le nombre de compagnies, bénéficiant des investissements directs de la Chine, apparaissent faibles ; près de 59 entreprises, y compris la majorité de celles appartenant aux Européens, sont aujourd’hui impliquées dans l’exportation du bois vers la Chine.

Par ailleurs, 67 autres compagnies, qui n’exportent nullement à l’international, excellent dans la vente de leur production aux entreprises chinoises, qui les exportent après vers l’Empire du milieu. Alors que 43% des entreprises chinoises ne se sont spécialisées que dans l’exportation des bûches entre 2009 et 2014, 39% ont exporté des bûches et sciages ; et 19% ont vendu à la Chine des sciages. Sur la même période, 14% d’entreprises non chinoises ont exporté des bûches vers la Chine, 27% l’ont fait pour les sciages, et 59% ont fait les deux.

Les données de TRAFFIC renseignent que des 737 684,5m3 de bois exportés par le Cameroun entre 2009 et 2014, 258 624 m3 de bois (35,1% du total des exportations) ont été exportés vers la Chine. Ce qui, d’après les experts, démontre que la Chine jouera forcément un rôle crucial dans l’éradication du commerce illicite du bois, qui fait tant mal à l’économie.