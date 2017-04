Vera Songwé. Camerounaise sacrée loin des salamalecs d’Etoudi :: CAMEROON La brillante économiste a été nommée au poste de Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

#Bissau-guinéenCarlosLopes Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé la Camerounaise, Vera Songwé, au poste de secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA).

Agée de 42 ans, cette économiste qui a été choisie parmi 77 candidats, remplace le Bissau-guinéen Carlos Lopes, démissionnaire depuis le 31 octobre 2016.

Avant cette nouvelle nomination aux Nations Unies, Vera Songwé occupait depuis 2015 le poste de représentante-résidente de la Société financière internationale (SFI) du bureau Afrique de l’Ouest et Afrique centrale (soit 23 pays), la filiale de la Banque mondiale spécialisée dans le financement du secteur privé. En 2013, le magazine Forbes la classe parmi les « 20 jeunes femmes les plus puissantes d’Afrique »

Pendant au moins deux ans, le nouveau secrétaire exécutif de la CEA a figuré dans le classement des 100 leaders africains de demain publié annuellement par l’Institut Choiseul.

Elle a assuré entre 2011 et 2015 les fonctions de directrice des opérations de la Banque mondiale pour des pays de l’Afrique de l’Ouest entre autres, le Cap Vert, la Gambie, la Guinée Bissau et la Mauritanie et le Sénégal.

De nationalité camerounaise, elle est fille de médecin, et a effectué sa scolarité au sein du Our Ladies of Lourdes Collège, dans la banlieue de Bamenda. Elle poursuit ensuite en Belgique en économie mathématique à l’université catholique de Louvain-la-Neuve, où elle obtient un doctorat. Puis elle se rend ensuite aux États-Unis, et, après un passage de trois ans à l’Université du Michigan, elle obtient un poste de professeur invité à l’Université de Californie du Sud, tout en travaillant à la Banque de réserve fédérale de Minneapolis.

Elle entre à la Banque Mondiale en 1998 en tant que jeune cadre dans la région Asie de l’Est et Pacifique. En 2007, elle devient conseillère de la nouvelle directrice générale de l’institution.

Elle a été choisie parmi 77 candidats pour être la neuvième Secrétaire exécutive de la Commission.

Jusqu’ici, la CEA n’avaient été dirigée que par des hommes, notamment, le Soudanais Mekki Abbas (1959 à 1961) ; le Ghanéen Robert Gardiner (1961 à 1975) ; le Nigérian Adebayo Adedeji (1975 à 1991) ; le Guinéen Issa Ben Yacine Diallo (1991 et 1992) ; l’Algérien Layashi Yaker (1992 à 1995) ; le Ghanéen Kingsley Y. Amoako (1995 à 2005) ; le Gambien Abdoulie Janneh (2005 à 2012) et le Bissau-guinéen Carlos Lopes (2012 à 2016).