Cameroun: Questions sur la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme :: CAMEROON Alors que ses membres ont été officiellement installés hier au palais des congrès de Yaoundé, nombreux sont les Camerounais qui continuent de se poser la question de savoir à quoi va servir concrètement la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (Cnpbm).

#PeupleCamerounais Ses responsables eux-mêmes ont laissé entendre qu’ils se réuniraient ce jour pour déterminer leur plan d’action.

D’après le décret du 23 janvier 2017 qui la crée, la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est chargée : « De soumettre des rapports et des avis au Président de la République et au Gouvernement, sur les questions se rapportant à la protection et à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics ainsi que dans tout organisme recevant des subventions de l'Etat; de mener toute étude ou investigation et proposer toutes mesures de nature à renforcer le caractère bilingue et multiculturel du Cameroun ; d'élaborer et soumettre au Président de la République des projets de textes sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble ; de vulgariser la réglementation sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble ; de recevoir toute requête dénonçant des discriminations fondées sur l'irrespect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme et en rendre compte au Président de la République ; d'accomplir toute autre mission à elle confiée par le Président de la République, y compris des missions de médiation ».

Le Premier ministre Philemon Yang, qui a procédé hier à l’installation de ses membres, n’émet pourtant pas de doute quant à l’efficacité de la Cnpbm. Il se dit conforté dans son espoir par le profil de ses membres issus de domaines tels que la justice, l’éducation, la haute administration, la jeunesse, etc.

