Cameroun: Le personnel de la Semry en grève :: CAMEROON Ils réclament le paiement de cinq mois d’arrières de salaire et de meilleures conditions de travail. Le personnel de la société d’expansion et de la modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry) est en grève depuis ce 27 avril 2017.

#LePersonnel Ils réclament le paiement sans condition de cinq mois d’arrières de salaires et de meilleures conditions de travail.

Avant le dépôt du préavis de grève par le personnel à la direction générale de la Semry et dans les services du gouverneur de la région de l’ExtrêmeNord par ailleurs Pca de l’entreprise, le personnel a pris le soin d’égrener le chapelet de difficulté qu’ils rencontrent au quotidien.

Les mauvaises conditions de travail, le manque de matériel de travail et l’amateurisme des dirigeants de la Semry. Selon les grévistes, ils sont au bord de l’épuisement. « Si ailleurs on vit des fruits de son travail, c’est le contraire à la Semry. Le personnel est réduit à la mendicité. Nous ne sommes pas soignés, et percevons nos salaires à l’humeur du Dg et de ses collaborateurs qui roulent et vivent dans un luxe insolent », écrivent le personnel de la Semry. Malgré les menaces et les mises en garde du directeur général de la Semry, le personnel n’a pas cédé., Le Dg de la Semry a du faire appel aux autorités administratives du département du Mayo Danay pour désamorcer la grève et le boycott de la fête du travail du 1er mai 2017. Les négociations n’ont pas abouti a-t-on appris de sources proches du Dg de laSemry.

Joint au téléphone par le Jour, Marc Samantana, le Dg de la Semry a affirmé avoir saisi Midjiyawa Bakary, le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord pour qu’une solution soit trouvée à ce problème. « Nous sommes en négociation avec le Trésorier payeur général pour le payement de trois mois d’arriérés de salaire. Ce n’est pas encore un acquis. Ce blocage ne vient pas de nous mais du Minfi qui ne nous verse les subventions que tous les trimestres », a expliqué Marc Samantana, le Dg de la Semry.

