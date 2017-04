Cameroun, Herakles Farms:des communautés du Sud-Ouest dans l’angoisse :: CAMEROON Trois ans après la signature de la concession provisoire, elles s’interrogent sur le sort des 20.000 ha de terre cédés temporairement à la firme américaine.

#EricParfaitEssomba Difficile de dire avec exactitude si la concession provisoire signée le 25 novembre 2013 par décret présidentiel, à la Sithe Global Sustainable Oils Limited, (SGSOC) affiliée à la firme Herakles Farms, a été renouvelée ou pas. Des supputations vont bon train sur le sujet, comme le relève Eric Parfait Essomba, représentant Afrique centrale à Environmental Investigation Agency (Aie). « Des rumeurs non officielles font état de l’existence d’un décret pour le renouvellement de la concession qui serait au niveau de la Présidence pour signature », souligne l’expert.

Une hypothèse depuis redoutée par les communautés villageoises des arrondissements de Mundemba, Nguti et Toko, respectivement dans les départements du Ndian et du Koupe Manenguba, qui disent compter sur le président de la République pour leur rétrocéder cette parcelle que SGSOC n’aurait pas occupée comme il l’avait promis, c’est-à-dire pour la culture du palmier à huile. «Herakles Farms a plutôt coupé du bois dans la zone. Du bois qu’il a exporté sous une société écran», déplore un natif de Ngutti dans le Koupé Manenguba. Propos qui rejoignent les conclusions d’une enquête de Greenpeace présentée le 27 mai 2014. «En janvier 2014, une «entreprise peu connue» dénommée Uniprovince, rachetée plus tôt par la filiale camerounaise d’Herakles Farms, a obtenu «un titre d’exploitation forestière (vente de coupe n° 11-02-10) sur 2.500 hectares. La vente de coupe se situe à l’intérieur de la concession d’Herakles Farms, avant même la signature du décret présidentiel lui octroyant une concession foncière provisoire en novembre 2013. Le bois devait être vendu en Chine », révèle celle-ci.

Eric Parfait Essomba mesure l’impact d’une concession définitive à Herakles Farms. «Ce serait très dommage pour l’image du Cameroun auprès des investisseurs internationaux, car, en laissant avancer ce projet, on donne le sentiment aux investisseurs qu’ils sont au-dessus des lois et règlementations. Pour ce qui est des communautés, les conséquences négatives sur leurs moyens d’existence seront importantes. Car, certaines, notamment celles de la zone de Nguti, se verront dépossédées de leur source principale de revenus, sans contrepartie et compensation. La localisation de ce projet entre quatre aires protégées, laisse envisager que des pressions et menaces vont s’accroître sur la faune sauvage abondante dans cette zone», s’inquiète-t-il. Mais, Herakles n’a jamais voulu s’exprimer sur le sujet.

