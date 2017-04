   AFRIQUE :: PARUTION D'UN NOUVEL OUVRAGE DU PROFESSEUR FRANKLIN NYAMSI " DEMOCRATIE VERSUS POPULISME: LE BURKINA FASO EN DANGER" ( Les Editions du Net, Saint-Ouen, France, 2017) :: AFRICA

AFRIQUE :: PARUTION D'UN NOUVEL OUVRAGE DU PROFESSEUR FRANKLIN NYAMSI " DEMOCRATIE VERSUS POPULISME: LE BURKINA FASO EN DANGER" ( Les Editions du Ne Message de l'auteur au public."Chers Amis, j'ai le bonheur de vous annoncer la parution de mon dernier livre, "Démocratie versus Populisme: le Burkina Faso en danger", aux Editions du Net, basées à Saint-Ouen en France.

#DémocratieVersusPopulisme L'ouvrage de 208 pages, CONSACRÉ À L'ANALYSE DE LA CRISE BURKINABÉ ACTUELLE, est Préfacé par le journaliste et écrivain de renom Ernest De Saint-Sauveur Foua, ancien Président de l'Association des Ecrivains de Côte d'Ivoire, que je remercie infiniment pour sa contribution éclairante.

Je démontre dans ce livre que la crise burkinabé actuelle, avec sa cascade de procès quasi-staliniens, provient de l’instrumentalisation du jargon démocratique par une faction violente et populiste qui use et abuse de l’exclusion politique pour s’accaparer la souveraineté populaire. C’est donc dans un retour lucide à l’inclusion démocratique et à la réconciliation effective de l’ensemble des sensibilités républicaines que résideraient les possibilités d’une véritable émergence socioéconomique et politique du Burkina contemporain.

Vous pouvez d'ores et déjà commander cet ouvrage directement sur le site des Editions du Net, en attendant qu'il soit disponible dans 2 semaines maximum sur Amazon, Chapitre, la Fnac, Apple Store et Kindle. Voir les liens ci-dessous.

http://www.leseditionsdunet.com/histoire-et-actualites/4910--franklin-nyamsi-9782312051635.html