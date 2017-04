ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: SOPIEPROD DÉJÀ EN POSTE A ATLANTA POUR NOUS FAIRE VIVRE LA FASHION NIGHT MAKENDI BY SYLVIE DANG :: UNITED STATES C'est en soirée d'hier que la grosse machine médiatique, la voix de la diaspora et chef DESK camer.be France a posé ses valises à l'aéroport international d'Atlanta aux Etats UNIS pour nous faire vivre le gala le plus attendu chez l'oncle SAM. Un gala qui verra arriver ici plus de 20 délégations du monde entier pour cette grande première qu'organise notre compatriote Sylvie Dang MAKENDI.

#CompatrioteSylvieDang Le but étant de présenter à la planète entière sa ligne de vêtement, d'ou l'engouement autour de cet événement, l'artiste Ndedi Eyango est annoncé, son arrivée n'est plus qu'une question d'heure, DJ WILLY MIX ET DJ FRANCOIS de la LPDJ du Bénélux ont déjà pris leur quartier, un barbecue géant est annoncé ce soir pour accueillir toutes les délégations avant la grande parade de samedi soir 29 avril 2017.