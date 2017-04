Cameroun, 9ème Salon International de l’Entreprenariat de Nkongsamba : «entreprise et économie numérique» :: CAMEROON La 9ème édition du Salon International de l’Entreprenariat de Nkongsamba (SIEN 2017)se déroulera du 17 au 21 mai prochain sur l’esplanade du Cercle Municipal et à l'Hôtel le Moungo et sera placé sous le Haut Patronage de Monsieur HONA Thomas, Préfet du Département du Moungo. Voici l'intégralité du programme.

#CérémonieDouverturePrésidée Mercredi 17 mai 2017

07H00 : Semi-marathon International de Nkongsamba;

09H00 : Ouverture des expositions et de la Foire Commerciale au public;

10H00 : Gala d'Arts Martiaux (Judo - Karaté - Nambudo)

16H00 : Cérémonie d’ouverture Présidée par Monsieur le Préfet du Département du Moungo

20H00 : Spectacles - Concert de Musique

Jeudi 18 mai 2017

Jeudi 18 mai 2017, de 10 à 12 heures à l’Hôtel Le Moungo

Thème Général : « Entreprise et Economie Numérique »

Intervenants :

Dr MELI Basile, Economiste, Enseignant

Dr NDEMMANU DE PADOUE Antoine, Economiste, Entrepreneur

MINPOSTEL, MINPMEESA, MINADER, MINEPIA, MINTOUL

Un Banquier (AFRILAND FIRST BANK, SCB, BICEC, ACEP)

Modérateur: NTAMACK MAWO Samuel, Enseignant, Chercheur

Jeudi 18 mai 2017, de 16 à 18 heures à l’Hôtel Le Moungo

Sous-thème « Entreprendre avec les logiciels libres et Open source »

Intervenants :

NGONGANG Claude, Entrpreneur, Président Association des Editeurs et Correspondants de Presse du Moungo (ASSEPM)

MINPOSTEL, ANTIC, CAMTEL, ORANGE, MTN, NEXTTEL

ESSET, IBA, ISMAM

Modérateur : NGOTTY ELONG Zavier Raoul, Journaliste, Président de la Section SNJC du Moungo

20H00 : ELECTION MISS NKONGSAMBA 2017

Vendredi 19 mai 2017

Vendredi 19 mai 2017, de 10 à 12 heures - Communauté Urbaine de Nkongsamba

Sous-thème : « Décentralisation et Développement Durable »

Intervenants :

Dr NGOLLO NGAMA Emmanuel, Economiste

Mr DJOUAMADJI Joseph, Chercheur, DAF CUN

SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMUNE DE NKONGSAMBA1, SG CAN2, SG CAN3

MINEPAT,MINSEP, MINAC, MINTOUL, MINJEC

KOMBOL Jean Raymond, Entrepreneur, Fondateur de Kombol Sports en France

Modérateur : NDJOMO KENGANG Ghislaine, General Manager de Nkongsamba Fm; SIEWE HAPPY DE BANA Chamford, Attaché de presse de la Commission des Droits de l'Homme

Vendredi 19 mai 2017, de 16 à 18 heures à l’Hôtel Le Moungo

Sous-thème « Les opportunités de l’Economie Numérique »

Intervenants :

DR NDEMMANU DE PADOUE Antoine, Economiste, DIRECTEUR Général SOCAPSI

NGONGANG Claude, Entrepreneur, Président Association des Editeurs et Correspondants de Presse du Moungo (ASSEPM)

MINPOSTEL, ANTIC, CAMTEL, MTN, ORANGE, NEXTTEL

Modérateur : ADJOMO MVONDO Jean Arsène, Enseignant, SG ASSEPM

ATELIER

A cet effet, la thématique générale retenue se présente comme suit : « Entreprise rurale et économie numérique ». Ce thème général a été éclaté en six (06) sous-thèmes pour les conférences. Il s’agit de :

Quant à l’atelier, trois modules ont été retenus : (9H-15H, Pause Café, Pause Déjeuner)

Elaboration et Montage de Projet, par Georges LEKAMA, Socioéconomiste, Spécialiste en Management des Projets, Dr MELI Basile, NGATSIMI BETAYENE de Jeunesse Constructive.

Création d’entreprise, par Charles NANA, Géographe-Entrepreneur, Dr NDEMMANU DE PADOUE

Analyse financière par Patrice KWENKA, Economiste; FNE

Samedi 20 mai 2017

8H00 : Visite des vestiges touristiques de Nkongsamba10H00 : Défilé du 20 mai 201720H00 :Soirée de Gala

Dimanche 21 mai 2017

8H00 : Départ pour le village et Visite de la Chute d’Ekom-Nkam

13 H00 : Retour à Nkongsamba au site de la foire-Complexe Multisport

15 H00 : Tombola et remise des prix des Concours

16 H00 : Cérémonie de Clôture Présidée par le Préfet du Département du Moungo