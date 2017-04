Cameroun: Le « Made in Cameroon » entre réalité et bluff Assommée par la crise économique du milieu des années 1980 et l’invasion du marché par la friperie et la brocante européennes, l’industrie camerounaise tente un rebond avec l’installation des entreprises étrangères.

#MadeInCameroon La production des biens comme les parapluies, les balais, les assiettes, les cure-dents, etc., soutient Dieudonné Essomba, « est parfaitement » dans les capacités du Cameroun. « Lorsque nous sacrifions notre marché des biens d’usage courant pour une mondialisation mal comprise, nous tournons le dos au développement », explique l’ingénieur statisticien et économiste. Pour ce dernier, il est d'une nécessité vitale et absolument non-négociable que le Cameroun réimplante sur son sol une manufacture des biens d’usage courant. Et cela doit se faire à tous les prix et par tous les moyens. Car, poursuit cet ancien cadre du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire aujourd’hui à la retraite, « une telle manufacture a l'avantage d'évoluer avec le marché, de stabiliser des emplois qui grandissent avec l'économie et, surtout, de maîtriser les déficits extérieurs. On ne peut jamais bouger si tous les revenus gagnés par les Camerounais sortent massivement en une monstrueuse hémorragie de devises, parce que nous n'avons pas une industrie locale qui en retient au moins une bonne partie ».

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants