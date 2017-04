Cameroun: Déclaration de la COMICODI sur la fausse Affaire EXPRESS UNION – ORANGE MONEY :: CAMEROON Depuis quelques semaines, des messages circulent sur les réseaux sociaux, dans les regroupements familiaux, les réunions, les cercles d’amis, les tontines et autres structures d’information, en invitant les Camerounaises et Camerounais, à adopter un comportement de répulsion, d’hostilité voire de boycott d’une entreprise concurrente.

#EXPRESSUNION La substance des messages en appelle à un soutien total, « patriotique et nationaliste », à la société EXPRESS UNION, au détriment de la société ORANGE MONEY, qualifiée de colonisatrice, de prédatrice, d’étrangère.

Cette démarche crée et entretien un climat dangereux, impropre et inacceptable pour le climat des affaires. En plus d’être source d’un micro tribalisme, de générer des sentiments de discrimination obscurantistes et de menacer la sécurité des biens et des personnes, le message met en exergue une défiance frontale à l’égard des relations globales avec un pays tiers et partenaire diplomatique et économique important du Cameroun.

Face à cette situation qui ne saurait prospérer sans engendrer des développements inattendus de même que des dommages collatéraux insoupçonnables, la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination déclare :

1 – Il n’existe pas, il n’a jamais existé, et il ne saurait exister une affaire EXPRESS UNION contre ORANGE MONEY.

2 – EXPRESS UNION est une entreprise de droit camerounais qui a fait ses preuves, montré à suffire de quoi l’ingéniosité, la volonté, l’intelligence et la perspicacité nationales sont capables dans le domaine des affaires, du commerce, de la création des richesses et de l’expansion internationale. Cette entreprise suscite à raison une certaine fierté nationale, pour autant que ses méthodes, ses bilans, ses pratiques et ses relations légales dans tous les sens du terme, soient irréprochables. Plus de 5000 (cinq mille emplois et de nombreux projets).

3 – ORANGE MONEY est une émanation de la société ORANGE, multinationale de droit français régulièrement établie Cameroun, et générant des milliers d’emplois directs et indirects. Nous nous en félicitons, dans les mêmes termes, et pour autant que cette société respecte nos lois et règlements et respecte son cahier de charges.

4 – ORANGE MONEY tout comme EXPRESS UNION, évolue dans le même secteur d’activité, procure des emplois, entretien des familles, paye des impôts, et satisfait à de nombreuses commodités quotidiennes.

5 – Le Cameroun demeure un pays en principe ouvert, aspirant à l’attraction du maximum d’investisseurs, de développeurs, de partenaires de tous les horizons, et dans cette perspective, disposé à offrir les meilleures possibilités, les plus grandes incitations et la plus conviviale des hospitalités à toute personne physique ou morale porteuse de projets, et résolument engagée à respecter les lois et règlements du pays.

6 – Le monde change, des technologies nouvelles surgissent et bousculent les idées reçues, menacent l’ordre établi, enrayent des monopoles et tuent les obscurantismes et les obsolescences. C’est l’avancement normal du génie de l’humanité dans son universalité, ses diversités et ses particularités à la fois. Cette donne exclu tout sectarisme et anéanti toute tentative de freiner les mutations innovantes.

7 – Le domaine de la finance particulièrement, a infiniment profité des récentes révolutions technologiques, et ce avant même l’apparition des téléphones intelligents. L’un des sous-secteurs de pointe, aura été et reste le transfert des fonds par un simple clic de clavier d’ordinateur ou de téléphone mobile. Citoyens et Citoyennes du monde en jouissent, avec les revers, les perversions et les satisfactions jamais homogènes.

8 – Dans ce contexte, aucun nationalisme n’a de place, et aucun discours restrictif n’a de chance de survie. IL faut s’arrimer, suivre et prendre le train ou périr. C’est ici l’enjeu, le seul valable pour lequel, notre attention devrait être focalisée et travaillée.

9 – Il y a encore cinq ans, l’industrie du ciment était enfermée et confisquée dans un monopole insolent, entraînant une surenchère indescriptible, de multiples désagréments, et impactant négativement la construction du pays. Aujourd’hui, non seulement nous comptons quatre cimenteries, mais surtout la dernière en date, MEDCEM, est le produit d’un capitaine d’industrie authentiquement camerounais, qui n’a pas eu besoin de message xénophobe pour se frayer un chemin sur le marché. Il en va de même de la téléphonie mobile, avec la seule note de regrets que le Gouvernement de la République, ne pense beaucoup à l’implication de l’actionnariat populaire national. La Commission l’exhorte à y penser.

10 – La Commission estime qu’il revient aux autorités monétaires nationales d’une part, et sous régionales d’autre part, chacune dans l’expression des limites de ses compétences et prérogatives conventionnelles, de prendre toute décision en tant que de besoin, pour éclairer les usagers, garantir le respect des lois et règlements et éviter toute initiative inappropriée.

11 – La Commission note avec satisfaction, que la société EXPRESS UNION a commencé à prendre les bonnes décisions, seules susceptibles de lui permettre, de faire face avec courage, lucidité et compétence à la concurrence qui n’est en réalité qu’à ses débuts./.

Yaoundé, le 28 Avril 2017

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel