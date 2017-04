Cameroun,Humeur: A PROPOS DE L'AFFAIRE SAMBA.... :: CAMEROON AYEZ LE COURAGE DE DIRE AUX CAMEROUNAIS QU'IL NE DOIT L'ABSENCE DE POURSUITES QU'EN RAISON DE LA PROTECTION QUE LUI ASSURE ETOUDI, LIE QU'IL EST A LA FAMILLE DE LA PREMIERE DAME, ET CESSEZ DE NOUS ENFUMER AVEC L'AWOULA WOULA SUR LE CACAO !

#MajestueuxToitsConiques J'ai lu des Unes de journaux de pirates de la plume, de rabatteurs du papier, de corsaires du journalisme et de visiteurs du soir des prévaricateurs de la République que la " cabale contre M. Félix Samba relevait de la jalousie et de l'aigreur..." et autres raccourcis entre le quartier Elobi et les bas-côtés. Pas moins ! Quand on fait du cabotage dans les eaux fétides, les rivages du bon sens, de la cohérence et de l'éthique s'éloignent au fur et à mesure qu'avance son embarcation de fortune.

Pour la jalousie, sentiment vil et sans aucune importance, quand on se préoccupe de questions citoyennes, me concernant, le domaine de M. Samba, est une gigantesque farce d'architecture. Quel prix sérieux aurait-on accordé à ceux qui ont imaginé cette bâtisse à franges ?

Peut-être celui du mauvais gout, entre excentricités baroques, gouffre d'argent, splendeurs de la déchéance morale d'une partie importante de la haute fonction publique et misères du consommateur africain complexé. Au mieux, pourrait-on, comme on l'a fait dans certains pays, le reconvertir en musée de l'esbroufe en Afrique ou pour être plus positif en hospice ou abbaye pour moines-travailleurs. Au moins les boissons chocolatées qui en sortiraient, seraient d'un gout plus exquis. Les fèves de cacao en or doivent bien servir à quelque chose, ou bien ?

En tout cas, il y'a au Cameroun et en Afrique, depuis fort longtemps, un savoir-faire architectural, qui me conviennent mieux, exaltent mon africanité et émerveillent mon sens du Beau, pour parler comme le Nefer des Egyptiens anciens. C'est celui des princes Kotoko de l'ancien et puissant royaume du Kanem-Bournou, le Tchad et une partie de l'Extrême-Nord du Cameroun actuels, les majestueux toits coniques des chefferies de l'Ouest Cameroun, survivance de la géométrie des pyramides ou la geste architecturale du roi Njoya, croisant de façon harmonieuse et subtile les styles africains, européens et orientaux. Celui aussi de l'authenticité des universités de Tomboctou et des mausolées de Djenné, de l'architecture grandiose des cités de pierre du Grand Zimbabwé ou de Kilwa, haut-lieu de la civilisation swahili aux abords de la Tanzanie.

Alors, à ceux qui ceux se payent sur des cabosses des contes de...fey, il faut dire simplement qu'au lieu d'une pâle copie de chateau vénitien, je préfère une saine inspiration de ce que l'Afrique a de BEAU, de BIEN et de VRAI. Comprenez donc que même avec les recettes de dix tonnes de cacao, pour rien au monde, je n'aurai le sommeil du juste ou une nuit exaltée dans un tel endroit.

Et puis, au lieu de noircir et gaspiller du papier et notre argent, traiter des journalistes et lanceurs d'alerte de noms d'oiseaux qui n'existent pas dans la faune ( pédés, jaloux, aigris, achetés à..500 millions -une blague -, ennemis du Cameroun...), répondez à ces questions d'une simplicité biblique :

- Comment s'appellent les entreprises de M. Felix Samba ?

- Quels sont les montants déclarés lors des campagnes cacaoyeres ?

- Quels sont les chiffres d'affaires et les montants des bénéfices déclarés ?

- Dans quels centres d'impôts sont faites ces déclarations ?

- Quels justificatifs a t-il apporté aux services de la Douane lors de l'entrée des véhicules de grand luxe de son parking ?

- Où en est-on avec l'application de l'article 66 portant sur la déclaration des biens de la Constitution ?

- Que devient la loi d'avril de 2006 sur cette déclaration des biens ?

Répondez à ces questions d'école primaire ! Et puis, retenez un chose : dans tous les pays à peu près sérieux, comme on vient de le voir au Pakistan ( ouverture d'une enquête sur le Premier ministre Nawaz Sharif après les révélations des Panama Papers ), en Corée du Sud ( destitution de la Présidente pour corruption ) et en France ( Affaires Cahuzac, Fillon, Le Roux, etc), quand on est élu ou fonctionnaire, on doit s'attendre à répondre face à toute suspicion sur l'origine de sa fortune. Messieurs les blanchisseurs qui lavent au charbon !