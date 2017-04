Cameroun : EXPRESS UNION s'adapter ou disparaître :: CAMEROON Le propriétaire de EXPRESS UNION doit se développer, s'associer, vendre ou disparaître.

#ExpressUnion La guerre économique ne pardonne pas. Ce n'est pas un jeu d’émotion ou de patriotisme. Il est question de stratégie, c'est la loi de l’offre et de la demande. On n’utilise pas la compagnie téléphonique Orange parce qu'on adore les français, non pas du tout. On l’utilise parce qu'elle répond à un besoin. Qu'il soit français, chinois, tchadien, allemand ou camerounais, le consommateur ira chez l'opérateur téléphonique et de transfert d’argent qui répondra à un besoin et cette réponse doit non seulement être adaptée à ses attentes mais lui propose le futur. On n’achète pas au chinois parce qu'on adore la chine non non et non on achète au chinois parce qu’il propose des produits moins chers . . . un point c’est tout . . . EXPRESS UNION doit s'adapter ou disparaître et il ne sera pas le premier ni le dernier. Si Orange mobile Money ou MTN me permet d'envoyer l'argent au village depuis mon téléphone couché dans mon lit à Douala, j'aurai beau être patriote, j'utiliserai l’opérateur qui répond à ce besoin. Pourquoi aller a l’agence si je peux le faire depuis mon smartphone ? Celui qui détient l’infrastructure adaptée contrôle le marché et dans cas de transfert d’argent, avoir des centaines d’agences était une solution idéale en l’an 2000 mais non en 2016 car aujourd’hui ce sont les applications installées sur les smartphones qui dominent, rendant les agences obsolètes.

Par exemple, en France, Free, qui est le plus gros opérateur de téléphonie/internet/télévision, avec des prix défiant toute concurrence, a raflé la part du lion mais a attendu plusieurs années avant d’avoir une agence, et ce malgré les pleurs de SFR Bouygues et Orange. Voila comment les leadeurs se sont contentés de leurs acquis et se sont fait exclure du marché par le nouveau venu.

Le capitalisme n’est pas une télénovela qu’on regarde avec son mouchoir pour évacuer ses frustrations personnelles par procuration. Non, le capitalisme c’est la guerre pour la subsistance dans un système ou les plus forts écrasent les plus faibles,

Il ne sert à rien d’appeler au boycott d’Orange. C’est puéril et naïf. Les multinationales nous lancent un défi, celui de la matière grise. Il est plutôt question de se demander comment faire pour survivre et dépasser son concurrent. Pleurer ne sert à rien. Il suffit de regarder comment les chinois rachètent tout en Europe pour comprendre que les pleurs et le patriotisme ne résistent pas face au capitalisme. Appeler au boycott d’Orange pour sauver EXPRESS UNION, c’est ne pas avoir compris les règles du jeu et de toute façon ce serait inutile. Le dumping n’est pas de la haine, mais juste le business, cela fait partie du capitalisme, et nous les africains sont pleinement et inconsciemment concernés.

Inspirons-nous de quelques exemples et les solutions pour la survie de EXPRESS UNION se dessineront toutes seules . . . Le passé et le présent nous apprennent que, dans cette jungle qu'est la vie, celui qui ne s'adapte pas disparaîtra, c'est simple. Les entreprises européennes qui n'ont pas su s'adapter ont disparu, été rachetées.

Le magnat de la métallurgie l'indien Lakshmi Mital est venu en Europe racheter le géant Arcelor. Pensez-vous que les européens ne sont pas patriotes pour vendre le fleuron de leur métallurgie ? Non, les européens se sont mobilisés pour sauver des emplois. Face à cette mobilisation, la multinationale a payé les politiques pour rassurer la population, ce qui n’a pas empêché que, comme prévu depuis le départ, on a finalement envoyer des milliers d’employés européens d’Arcelor au chômage. Voila le monde dans lequel on vit et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers.

EXPRESS UNION doit faire son Mobile Money qui sera un début de solution. Il ne s’agit pas ici d’aller utiliser la compagnie téléphonique du concurrent comme il avait naïvement commencé à le faire au Cameroun. Dans ce cas de figure le concurrent l’a laissé utiliser ses infrastructures le temps de répertorier et d’abonner tous ses client et il peut alors sereinement l’exclure du marché. Le propriétaire de express union n'a pas le choix : soit il lance aussi sa compagnie téléphonique et distribue des puces téléphoniques pour qu'on puisse faire du Mobile Money (trop tard car il faut au moins 2 a 5 ans), soit il s'associe au propriétaire de la société de téléphonie nommée NEXTEL ( qui appartient aussi à un camerounais en espérant un soutien patriotique). Voila comment par patriotisme les camerounais pourraient acheter des puces Nextel et feront des transferts Mobile Money pour se mettre à jour et pourquoi pas être dans la pro-action en pensant à lancer sa marque de smartphone avec applications . . .Pour sauver Money Express, à travers une hypothétique collaboration Express Union/Nextel, au moins un gros avantage est le fait que Nextel couvre plus de villes camerounaises – dans un contexte où le plus gros des transferts d’argent interne se fait des grosses villes vers l’arrière-pays - les deux grands concurrents étant surtout concentrés dans les grosses villes du pays .

Le seul risque c’est que le propriétaire de Nextel décide juste de lancer son propre Mobile Money (il en a déjà la logistique).

Ou bien, au lieu de s'associer, il peut juste proposer de racheter EXPRESS UNION excepté que en cas d’achat, les deux grosses multinationales feraient surement une meilleur offre . . .Pour ne pas choquer la population camerounaise on leur cachera la transaction en évitant de virer tout le monde le même jour mais progressivement…

C'est ce que font les multinationales partout dans le monde. Voila la réalité de la guerre économique face à laquelle il faut trouver des solutions stratégiques et proactives . . . Il n'y a pas de place pour l’émotivité en affaires. L’Afrique n'est pas à l'abri de la mondialisation qui détruit les économies en occident. On n'est pas une exception. On doit se battre avec les mêmes armes ou périr. Pour notre cas, nous devons user de notre arme ultime : la « MATIERE GRISE » dont nous disposons à profusion !

PS : j'ai bien dit 'MATIÈRE GRISE et non les larmes ou la prière.

