   Cameroun : La COMICODI félicite M. le Délégué du Gouvernement Communauté urbaine de Yaoundé pour les travaux réalisés et en cours dans la ville capitale de Yaoundé :: CAMEROON

Cameroun : La COMICODI félicite M. le Délégué du Gouvernement Communauté urbaine de Yaoundé pour les travaux réalisés et en cours dans la ville capitale Monsieur le Délégué, La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination note avec satisfaction, qu’après son interpellation quelque peu bruyante, l’entreprise Razel a commencé à refermer les tranchées engendrées par les travaux pour le compte de la société CAMWATER, en dépit des pluies. Les citoyens et citoyennes piétons, vont de moins en moins risquer d’être victimes des accidents. IL reste à présent à veiller pour que la chaussée soit effectivement rendue à son état d’avant et pourquoi pas mieux.

#LaCommission La Commission vous suggère dans la foulée, de refermer les tranchées sur l’axe présidentie,l du Carrefour TSINGA au dernier carrefour à l’entrée du palais. Ici les dégradations durent depuis cinq ans. Même le chef de l’Etat pourrait se fouler le pied en faisant quelques marches sportives à cet endroit aux portes de sa résidence. Ce n’est pas normal.

La Commission saisit l’occasion, pour vous féliciter pour les nombreux travaux réalisés durant ces dernières années dans la ville, de même que ceux en cours.

* La belle clôture sécurisée et solidifiée du palais des Congrès, avec ses parkings arrimés

* La place de l’indépendance et son monument : Ici il faut protéger les pourtours d’une chaîne en métal, pour éviter les agressions sur les côtés.

* La viabilisation d’une partie du quartier Olédzoa et Coron, avec sa voirie

* La dotation des carrefours de feux de circulation, que les automobilistes tardent à respecter, car trop mouillés dans l’anarchie. Souvent la police sur place ne bouge pas, et les premiers violeurs des feux sont les véhicules officiels CA, les corps de sécurité, tous convaincus d’être au-dessus des lois, au lieu de servir d’exemple.

La Commission s’inquiète cependant, de l’état des poteaux électriques du boulevard du 20 mai. Ils sont vieux, inappropriés, dépassés, squelettiques, offrant l’allure de sidéens en phase terminal, rouillés. Cet axe méritait d’être le plus éclairé de la cité, hélas ! Dire que le défilé se passe à cet endroit, et que le monde entier regarde, en présence du chef de l’Etat. Trouvez des ressources pour changer.

La Commission vous félicite à nouveau, vous encourage, et vous assure de sa haute considération citoyenne./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel