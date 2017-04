France:MANIFESTATION ANTI FRONT NATIONAL des LYCEENS à PARIS (Texte et vidéo) Alors que le second tour des élections présidentielles françaises bégaye, et opposera,comme en 2002 un candidat "normal" au Front National, quelques lycéens parisiens ont décidé de dire leurs colères en descendant dans les rues de Paris; une manifestation qui se voulait pacifiste au départ, mais qui a vite tourné à un affrontement,opposant les jeunes gens à la police, qui au jet de bouteilles a répondu avec des gaz lacrymogène.

#électionsPrésidentiellesFrançaises Au moment où nous quittions les lieux aucun blessé n'était à déplorer.