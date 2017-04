France: ENTRE EMMANUEL MACRON ET MARINE LE PEN QUI EST LE VRAI CANDIDAT CONTRE L’OLIGARCHIE ? Selon le vieil adage « dis moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es », il convient d’être lucide sur les fréquentations des deux candidats qualifiés le Dimanche 7 Mai 2017 au deuxième tour de l’élection présidentielle française, une première car les deux grands partis de droite et de gauche ont été éliminés dans les apparences au premier tour.

#GrandsPartis Simplement c’est seulement dans les apparences qu’aucun des deux grands partis de l’oligarchie colonialiste, bancaire et industrielle n’a pas son candidat au deuxième tour.

Les deux compétitions des primaires ayant laissé des dommages collatéraux dans ces deux partis, ceux des deux partis qui sont visionnaires ont choisi dès la première heure de rallier, pariant sur la défaite des deux qualifiés de la droite et de la gauche, justement parce qu’ils symbolisaient trop le système que la majorité des électeurs français rejettent, il fallait donc un visage d’ange et neuf pour faire croire que la lessive était nouvelle, mais seul l’emballage avait changé, pas le contenu qui est d’ailleurs la synthèse de la droite et de la gauche, à en juger par les ralliements.

Tous les cadres de la droite et de la gauche ayant déjà été aux affaires ont annoncé leur ralliement à Emmanuel Macron, une preuve éloquente qu’il est bien le candidat de la continuité du système.

Les lobbies du système se mettent en ordre de bataille contre le Front National d’un côté la franc-maçonnerie, le mariage pour tous, les industriels, les banquiers, les pro-avortements, les partisans du maintien du franc CFA dans les pays dits souverains d’Afrique et la perpétuation tranquille du néo-colonialisme et de l’immigration incontrôlée pour tirer vers le bas le coût de la main d’œuvre et de l’autre, le monde ouvrier en proie aux délocalisations, les vrais catholiques qui tiennent aux valeurs traditionnelles de la famille soit un père une mère mariés et des enfants issus de cette union, le contrôle des frontières, la priorité aux Français dans les distributions de prestations sociales.