Cameroun : 7,5 milliards de pertes à cause du commerce illicite du bois :: CAMEROON Le commerce illicite du bois fait perdre chaque année au Cameroun plus de 7,5 milliards de FCFA, selon des données publiées jeudi par des Organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans ce secteur d’activité.L’enquête menée par l’ONG Traffic, qui est le réseau de surveillance du commerce de la faune et de la flore sauvages dont la mission est de s’assurer que ces échanges ne sont pas une menace à la conservation de la nature, démontre que le commerce illicite du bois constitue un véritable fléau pour l’économie nationale.

#CommerceIllicite Il s’agit là, souligne l’ONG, du résultat « d’enquête sérieuse et minutieuse » menée dans les différentes zones d’exploitation du bois à travers le pays, sans oublier les méandres liées à la transformation et à l’exportation.

Dans son rapport consacré à l’exploitation et la commercialisation du bois au Cameroun, l’ONG évalue à 7,5% sur ses recettes les pertes occasionnées au trésor public.

Pourtant, le secteur forestier ne contribue aux recettes d’exportation qu’à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA, soit 4% du Produit intérieur brut (PIB).