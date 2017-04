Cameroun : 10% d’enfants décèdent du diabète de type I par an :: CAMEROON C’est une révélation faite par des diabétologues à l’occasion du troisième Congrès africain du diabète qui s’est tenu au palais des Congrès à Yaoundé



Cette rencontre a pour objectif, la cherche les voies et moyens pour diminuer les complications liées à la maladie afin de limiter davantage les décès. Car le taux de mortalité est passé de 80% à 10% depuis 2010.

#CliniquesSpécialisées De l’avis du Dr. Mesmin Dehayem, diabétologue à l’hôpital central de Yaoundé, le diabète peut être héréditaire chez l’enfant et la malnutrition peut aussi être à l’origine de cette maladie (excès du sucre). Elle continue avec l' énumération de quelques signes qui permettent de reconnaitre un enfant diabétique : soif intense, fait "pipi" à tout moment et à toujours la migraine.

Les experts ont noté des avancées dans cette lutte grâce aux efforts du gouvernement camerounais et l’entreprise pharmaceutique Danoise Novo nordisk à travers son programme « Changing diabetes in children ». Au total, neuf cliniques spécialisées dans la prise en charge gratuite des enfants diabétiques (l’administration des insulines par des injections) dans plusieurs régions du Cameroun ont été créées grâce à ce programme ainsi que la formation des professionnels de la santé. Ce programme a aussi trouvé un moyen de soutien psychologique de l’enfant malade en organisant des colonies de vacance deux fois par an.

Durant quatre jours, les diabétologues venus entre autres de 23 pays d’Afrique, de France, des Etats- unis et de Suisse ont estimé que ce taux de décès est encore à 10% parce que les parents ignorent l’existence des cliniques spécialisées de prise en charge gratuite d’une part et d’autre part le mauvais diagnostic du personnel de santé.