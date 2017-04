CAMEROUN :: Ayah Paul Abine : Je suis victime d’une machination :: CAMEROON Les enfants universels du Très-Haut ! Que la paix règne de façon suprême parmi vous et à votre sujet, par la grâce du Très-Haut ! Cela peut être nouveau pour certains d’entre vous, que je passe mon 95ème jour de captivité ce mardi, 25 avril 2017. Depuis mon enlèvement, je suis habité d’un calme étonnant, regardant le Très-Haut, l’unique vrai juge en matière de justice.

#EnfantsUniversels Mais comme certains d’entre vous le savent déjà, ma résidence de Yaoundé à Tam-tam a été attaquée la nuit de vendredi dernier à une heure du matin. Même comme la plupart des assaillants demeurent non identifiés jusqu’à présent, les évènements depuis mon enlèvement semblent conduire à des indices incontournables. Premièrement, la liste des « principaux gars » qui ont comploté pour mon élimination physique masquée en arrestation « perforée » a largement été confirmée même par les cercles hautement incorruptibles. Et, il est même affirmé que le chef « d’équipe » initiateur n’en est pas à son premier homicide par procuration.

La question intrigante que l’on devrait se hâter de poser est pourquoi je suis en captivité depuis plus de trois mois, alors que d’autres personnes qui ne jouissent pas de la protection de la juridiction privilégiée dont je jouis ont été libérées sans conditions ? Ce seul fait ne suggère-t-il pas avec force que je suis un otage ? Question. A nouveau, le gouvernement du Cameroun a non seulement maintenu un silence cynique au sujet de mon enlèvement officiel, mais il y a eu des machinations de type conspirations afin de museler la presse et toute personne au plan national et international, relativement à tout ce qui concerne ma captivité. Par exemple, il est fortement allégué que les officiels des Nations-Unies ont été systématiquement empêchés de me rencontrer. Et les quelques citoyens qui ont porté mon cas initialement, ont apparemment été intimidés ou même compromis afin qu’ils gardent le silence.

La situation est d’autant plus révélatrice que je suis gardé en captivité. Mes ravisseurs sont sur le pied de guerre depuis le 06 mars 2017, sur la base ridicule que j’ai osé déposer le bref de prérogative de l’Habeas Corpus pour ma libération immédiate. Depuis lors, les gardiens portent des gilets pare-balles et des casques de guerre, ainsi que des pistolets automatiques levés. Ils ont également des sacs bourrés de munitions. La communication avec moi est devenue un crime grave, à tel point que mon ami a récemment été enfermé juste pour m’avoir fait ses salutations. Et cela a requis les services d’un avocat pour sécuriser sa sortie de prison.

La réclusion débilitante dans l'espoir de ma dégradation psychologique du fait de la solitude se poursuit. Les membres de mon parti, mes amis et connaissances ont tous été freinés de me rendre visite au cours du passé récent. Le plus curieux de tout cela est que mes avocats ont été empêchés de rencontrer leur client que je suis, trois fois en une soirée, contrairement à la loi. En d’autres termes, je suis privé du droit à une défense. De plus, le ministère de la Justice qui s'est assis sur mes 17 mois d'arriérés de salaire pendant trois ans a continué à le faire malgré un rapport officiel sur la situation déplorable. Un complot malveillant pour m’empêcher de payer mes avocats, ou même d'acheter des produits de première nécessité tels que de la nourriture.

Les enfants universels du très-Haut !

En vérité, je vous dis que la guerre psychologique est intense et implacable ! Juste quelques autres exemples pour illustrer le point. Chaque fois que j’ai a dû être conduit hors de prison à mon retour, j’ai été escorté par deux véhicules militaires avec au moins une douzaine de gendarmes à bord. Et la conduite a été tellement hors-la-loi, imprudente et rapide que même mes os seraient réduits en poussière en cas d'accident. Comme si cela n'était pas assez mauvais, dans la poursuite de l'intrigue initiale contre moi, ma famille a reçu des appels du monde entier relativement au fait que mon téléphone était opérationnel, longtemps après que mes ravisseurs aient saisi mon téléphone. Il n'est pas difficile de déduire que ces ravisseurs donnent l'impression que je suis libre pour donner lieu à un cas discutable de mon meurtre « mystérieux ».

Comme ces machinations ont échoué jusqu'ici, je ne suis plus la seule cible. C'est maintenant toute ma famille, en raison de l'attaque qui a eu lieu au cours du week-end dernier. Coïncidence ?

Chers enfants universels du très-Haut !

Mon moral est extrêmement haut ! Je suis tout à fait convaincu que j'ai combattu le bon combat ; avec intégrité, en toute honnêteté, dans le respect de la loi et dans toute la vérité. Je vais de l’avant et je le ferai jusqu'à la fin avec l'inspiration des Saintes Écritures : « (…) mais celui qui persévèrera jusqu'à la fin sera sauvé », (confères Matthieu 10 : 22, Ndlr)

L'histoire précédente, je l'ai racontée juste au cas où il plairait au Très-Haut de laisser sa volonté se faire quand il le choisirait. Le gouvernement du Cameroun sera empêché de mettre en place une autre Commission fictive d'enquête pour sonder l'organisation officielle de mon assassinat !

La paix et les grâces divines sont avec vous tous, Enfants universels du Très-Haut ! Notre Dieu vit ! ».