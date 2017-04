Belgique - 6 mai 2017 à Bruxelles: Une journée, deux activités au bénéfice des élèves de Yingui, Mossè et Bonalèa (vidéo) :: BELGIUM Comme c´est de coutume depuis six ans, l´association Kalara Belgique entend mobiliser le 06 mai 2017 á Bruxelles, toutes les âmes de bonne volonté soucieuses d´améliorer les conditions précaires des élèves vivant en zones rurales du Cameroun.

#MinistrePrésidenteFadila Ainsi, sous le Haut patronage de la Ministre présidente Fadila Laanan, de l´échevine de la vie associative d´Anderlecht, de l´échevin Akouz, de l´échevine de la Solidarité Internationale d´Etterbeek, Colette Njomgang et du parrain de toujours, l´ancien international camerounais, Joël Epallé, l´ASBL Kalara organise un tournoi international de football et une Grande nuit Kalara consacrée á la récolte des fonds qui vont permettre d´offrir, en septembre prochain, camer.be du matériel scolaire et informatique aux élèves des départements du Mungo et du Nkam, heureux élus Kalara 2017.

La présidente de l´association Germaine Moné, par ailleurs artiste GIGI Monè, a bien voulu donner ici camer.be les grands moments de ce double évènement qui mobilise toute l´Europe depuis son lancement, il y a 6 ans de cela.



Informations utiles

: Complexe du VogelenzandRue du Vogelenzand, 1301070 Anderlecht - Belgique

Grande Nuit Kalara

Lieu: Salle "dar Salam"

Quai de l´industrie,121

1080 Bruxelles - Belgique

Infoline

Tel.:

+32 479 23 53 06

+32 465 85 18 92