   FRANCE :: Il serait temps pour nous Africains de prendre conscience qu'il est temps de mettre en place une stratégie constructivve pour défendre nos intérêts

FRANCE :: Il serait temps pour nous Africains de prendre conscience qu'il est temps de mettre en place une stratégie constructivve pour défendre nos inté Je suis très surprise de voir mes frères Africains sur les réseaux sociaux défendre et demander que l'on vote pour le Front National. La réponse n'est pas dans la démagogie, vous savez bien, elle est dans l'investissement humain. Il faut encourager le candidat qui instaure le dialogue social constructif et non celui qui encourage la fracture sociale et la division. Même si je sais que chacun est libre de choisir son candidat, sur ce coup ci, on n'a l'impression que l'aumône se moque de la charité. Franchement j'ai beau retourner les choses dans tous les sens dans ma petite tête, mais rien n'y fait, je n'arrive pas à comprendre, sans doute je ne suis pas assez intelligente. J'ai envie de dire à mes frères et soeurs que quand le doute s'installe, les chances ne sont plus les mêmes. Il ne faut pas oublier l'histoire idéologique du Front National. Apprenons à nous contrôler face à ces sujets sensibles. Il y a des sujets qui nécessitent l'intervention de ceux qui ont une certaine formation, ceux qui sont en mesure de le porter et surtout ceux qui ont tous les éléments nécessaire pour le défendre valablement. Les réseaux sociaux compliquent les choses, tout le monde donnent sont avis sur tout, à tort où à raison!!! S'il s'avère que l'on donne la parole pour défendre une cause où un sujet dont on ne maîtrise pas, il serait plus judicieux de ne surtout pas intervenir car une intervention sur un sujet non maîtrisé cause des dégâts irréparables sur le fondement même de la chose. Laissons à César ce qui appartient à César.

#FrontNational Nous sommes en pleine campagne électorale en France, la surprise de la campagne n'a pas été de voir le Front National au deuxième tour, non la surprise de la campagne, ce sont ces Français d'origines Africaines qui appellent à voter pour le Front National. C'est impensable, c'est à n'y rien comprendre.

Il se passe que ces Francais d'origines Africaines demandent à voter le Front National, acceptent la totalité de son programme, c'est à dire un programme qui est basé sur l'inégalité des chances entre les étrangers et les Français de souche, la restriction de tous les droits des immigrés, la haine des étrangers , la fermeture des frontières, sachant qu'à l'heure actuelle sous le régime de la gauche ,nous avons du mal à obtenir un simple visa pour venir en Europe. Imaginé comment les choses vont se passer si le Front national venait à accéder au pouvoir??? La question se pose, à ces Français d'origines Africaines, est ce que vous avez pris le temps de lire entièrement le programme de Marine Le Pen ??? Comment pouvons-nous avoir la naïveté de penser un seul instant qu'elle est notre sauveur. Je sais que nous sommes désespérés mais de là à rêver les yeux ouvert non. Il ne faut pas oublier l'histoire idéologique du Front national, tout son programme est basé contre les droits des immigrées.

Ouvrons un peu les yeux. Quand j'entends certains dire que Le Front National va sauver l'Afrique, j'ai envie de dire que nous sommes maudit. Nous avons du mal simplement à prendre conscience , nous avons du mal à nous faire respecter, nous avons du mal à défendre nos propres intérêts et nos droits, nous les Africains, nous sommes nostalgiques du traitement d'antan. Nous aimons la soumissions et nous fermons toujours les yeux sur tous les traitements de mépris à notre égard. Nous le faisons sans nous en rendre compte . Nous mettons en avant tout ce qui peut nous humilie et nous avons du mal à nous prendre en main. Vous savez, il ne suffit pas qu'une personne s'habille en tenue Africaine pour nous faire croire que la donne va changer, il faut être ambitieux et créer l'égalité des chances. La politique c'est la stratégie et tout le monde sait que chacun défend et préserve ses intérêts. En politique on applique la stratégie à tous les niveaux. Il serait temps pour nous de prendre conscience qu'il faut mettre en place une strategie constructive pour pouvoir défendre nos intérêts. Défendre les mêmes causes est une force. Il y a une chose que nous Africains vivants en France oublions pour avoir les papiers , il y a tout un cheminement à faire, les choses ne se font pas toutes seules. Nous avons des gens dans l'ombre qui se battent pour nous, oui ils luttent sans rien attendre en retour pour défendre le droit des immigrées et des sans papiers, et C'est un très long parcours. Ces gens là ne sont pas payé pour ça, ils combattent le racisme et la discrimination, ils luttent pour une cause noble et juste, ce sont des bénévoles. Oui des bénévoles qui ne nous demandent rien, ils défendent des valeurs que nous qui bénéficions de ce combat ne sommes pas reconnaissant à leurs égards. Ils ont fait le choix de nous venir en aide et le font gracieusement. C'est grâce à eux que les choses se dénouent pour nous immigrés qui vivons sur le territoire français.

Nous avons tendance à ne pas prendre cela en compte. Pourquoi je rappelle ceci , pour rafraîchir la mémoire à ceux qui appel à voter pour le Front National. En faisant cela, vous méprisez les efforts de toutes ces associations et bénévoles, et vous blessez par la même occasion tous ceux qui se donnent corps et âmes pour défendre et préserver nos droits. Des bénévoles et des associations, soyons reconnaissant envers eux et que chacun contribue à mener ce combat a son niveau, ne soyez pas celui qui brisera la chaîne de la solidarité. Nous pouvons également choisir de contribuer en gardant le silence, il vaut mieux ouvrir sa bouche pour dire des choses sensées ou alors choisir intelligemment de se taire pour rendre service aux autres. Soyons moins égoïste, devenir français ne vous donne pas le droit de fermer la porte aux autres. Soyez responsable de vos actes et n'oubliez pas d'où vous venez. On ne ferme pas le chemin qui nous a sauvé sous prétexte que nous sommes arrivés. Votons utile l'heure est grave, nous sommes tous concerné, nous avons tous une pierre à apporter à l'édifice. Il faut un dialogue sociale constructif...