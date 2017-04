Cameroun:Lancement du partenariat MTN Business-Microsoft avec office 365. :: CAMEROON Elle offre connectivité, communication, collaboration, custom experience, des solutions digitales innovantes au profit des entreprises.

#MtnBusiness Des services cloud

Office 365 est un service qui permet d’utiliser la dernière version de Microsoft office (utilisation pour pc ou mac, ainsi que des appareils mobiles) et un ensembles de services cloud tels que onedrive, exchange online, skype Entreprise Sharepoint online, yammer..

Pour une synergie dans le travail.

C’est un ensemble de produits et services de productivité qui facilitent la production du contenu, le partage, le travail collaboratif et de communication et temps réel, entre collègues ou groupes, depuis des terminaux fixes ou mobiles à travers le cloud computing.

Un partenariat

Grace à son statut de cloud solutions providers de Microsoft, dans la zone Afrique centrale et de l’ouest, MTN Business peut donc commercialiser la suite office 365 d’une part et proposer des solutions mobiles à valeur ajoutée d’autre part. La disponibilité de cette nouvelle offre au Cameroun à travers Mtn Business est le fruit d’un partenariat stratégique entre Mtn et le groupe Microsoft signé en 2015 pour fournir aux clients d’Afrique des solutions cloud.

Au profit des entreprises.

Pour Georges Mpoudi, général manager Mtn Business, « ces solutions visent surtout les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de productivité collaboratives, efficaces et abordables. Elles peuvent donc se concentrer sur leurs métiers pendant que nous leur apportons l’assistance nécessaire» Bien plus « Office 365 n’est que le début d’un partenariat qui permettra dans le futur de fournir d’autres propositions à valeur ajoutée »