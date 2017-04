Cameroun: Jean Blaise GWET candidat à la présidentielle 2018 :: CAMEROON Le président du MPCC a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle prévue pour l’année prochaine au Cameroun.

#JeanBlaiseGwet Un statut pour les anciens présidents.

C’était au cours d’une conférence de presse donnée le Mercredi 26 avril à Yaoundé. Devant un parterre de journalistes, le président du Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (MPCC) a déroulé son programme politique qui se décline en plusieurs articulations notamment le statut des anciens chefs d’Etat qui permettra à ceux qui auront occupé des hautes fonctions de président de la République de s’offrir une retraite dorée à l’abri de toute poursuite judiciaire. Et aussi les anciennes premières dames qui devraient tout aussi jouir des mêmes privilèges.

Réhabiliter Ahidjo et libérer les prisonniers de l’opération épervier.

C’est ainsi qu’il a appelé à la réhabilitation d’Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun décédé le 30 novembre 1989 dont la dépouille se trouve au cimetière de Yoff au Sénégal. L’homme d’affaires reconverti à la politique qui se veut centriste et rassembleur milite pour la libération des prisonniers issus de la campagne d’assainissement des mœurs publiques baptisée « opération épervier » initiée par Paul Biya qui a conduit en prison plusieurs gestionnaires de la fortune publiques parmi lesquels d’anciens secrétaires à la présidence de la République, premiers ministres, ministres, directeurs généraux et autres.

Retour de la diaspora

Au moment ou le Cameroun est secoué par des revendications séparatistes des anglophones des régions de sud-ouest et du nord-ouest, Jean Blaise Gwet opte pour la décentralisation pour plus d’autonomie entre les régions. Le Cameroun doit rentrer dans le concert des Nations et se tourner vers le développement. Et cela passe par la participation de tous dans cet effort de développement. Bien plus, tout Camerounais ne devrait, dans le concert des Nations se sentir chez lui dans chaque coin du monde et réserver une hospitalité à tout étranger qui se trouverait au Cameroun. Tout en prônant pour la double nationalité, Jean Blaise Gwet a lancé un appel à l’endroit de la diaspora Camerounaise pour un « retour au bercail ».

Un parti qui s’est posé en s’opposant aux autres partis.

On se souvient au moment de la création de son parti en 2008 ? Jean Blaise Gwet, dans une lettre ouverte à Paul Biya déclarait « Suite à l’échec des partis politiques de notre pays, à pouvoir mobiliser et rassembler tous les Camerounais, à œuvrer ensemble pour bâtir le Cameroun d’aujourd’hui et de demain, j’ai décidé d’apporter ma modeste contribution en me joignant à la jeunesse Camerounaise, tous les autres frères et sœurs camerounais du Pays et de la diaspora qui le souhaitent, dans le cadre d’un nouveau parti politique qui va s’appeler le MPCC ( Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun ) » Nul doute qu’avec le président du MPCC, s’ouvre la saison des candidatures à la présidence du Cameroun.