Le déploiement du Groupe Hospitalier Acibadem au Cameroun :: CAMEROON Le Groupe Hospitalier Acıbadem offre désormais ses services au centre médical le Jourdain à Yaoundé. Un partenariat á travers lequel, non seulement Le Centre Médical Le Jourdain devient un des centres locaux d’activités du Groupe Turc mais aussi un point d’évacuation sanitaire et d’information de ses divers activités au Cameroun.

#GroupeHospitalierAcibadem Créer une synergie entre les deux établissements hospitaliers.

La salle de conférence aménagée pour les besoins de la cause au deuxième étage de ce centre et le couloir attenant était débordée de médecins et autre personnels grâce à la bonne mobilisation des organisateurs de cet évènement, marquant la finalisation du processus de partenariat entamé il y a presqu’un an par les responsables des deux structures.

Un partenariat gagnant-gagnant

Les Représentants du Groupe Hospitalier Acibadem venus de la Turquie, accompagnés de leurs Représentants locaux, ont signés ce jour 21 avril 2017 avec les Responsables du Centre Médical le Jourdain un partenariat Gagnant-Gagnant au cours d’une manifestation courue ; Partenariat qui présage d’un lendemain florissant pour les deux entités comme le témoigne la joie de ce médecin à la fin de la cérémonie : « C’est une grande première pour notre jeune centre hospitalier. La signature de ce partenariat va nous permettre de profiter de l’expérience de ce grand Groupe Acibadem. Nous aimerions profiter de l’avancée technologique d’Acibadem à mettre au service de nos patients ; Notamment dans les domaines dont notre plateau technique ne peut les satisfaire. Le Groupe Acıbadem Turc pourra nous venir en appui soit par évacuation sanitaire, soit par l’expertise technique de formation »

Pallier les insuffisances du plateau technique.

Pour Monsieur Chehou Oussoumanou, Responsable Acibadem de la Région Afrique : « Nous offrons la prise en charge dans nos hôpitaux de Turquie des cas de maladie dont la prise en charge dans les hôpitaux du Cameroun serait limitée du fait du plateau technique ou de l’expertise médicale ».Dès lors et à travers ce partenariat, lele Jourdain devient un des centres locaux d’activités, de point d’évacuation sanitaire et d’information des divers activités du Groupe Hospitalier Acibadem au Cameroun.

Une gamme de services

Au cours de cette cérémonie, le Responsable de la Région Afrique du Groupe Hospitalier Acibadem, Monsieur Chehou Oussoumanou, a fait un tour d’horizon des activités du Groupe dans le monde ; Au-delà des 22 Hôpitaux et 19 Cliniques pour la réalisations des divers soins médicaux, le Groupe Hospitalier Acibadem offrent de nombreux autres services liés au médical par le biais de ses différents démembrements : Acibadem Project Management (Pour le design, la construction et l’équipement des projets d’hôpitaux clés en main en Turquie et à l’étranger), Acibadem Assurance (Pour la fourniture des assurance vie et santé et aussi assurance retraite complète), Acibadem Mobile (Pour des services des soins d’urgence à domicile, sur la route, au bureau et sur les sites industriels ainsi que l’évacuation d’urgence conventionnelle, les ambulances et les services de télémédecine), Acibadem A Plus (Pour les servicesde restauration, hôtellerie hospitalière, blanchisserie, nettoyage des hôpitaux et services médicaux), Acibadem LabMeds (Pour la fourniture des services de laboratoires comprenant la génétique, pathologie, banque de sang de cordon ombilical, cellules souches) et enfin une Université Acibadem ( faculté de médecine, écoles d’infirmiers et personnel administratifs des hôpitaux).