CAMEROUN :: Aéroport de Douala : Retour à la normale :: CAMEROON Le trafic normal a repris hier, 26 avril, après notamment la réhabilitation de la chaussée aéronautique.

#De La En visite guidée sur la piste de l’aéroport international de Douala hier, les reporters venus voir si elle est effectivement rouverte, conformément au calendrier des travaux lancés le 10 avril, voient manœuvrer un cargo aux couleurs de Dhl. Il n’est pas encore 10h. Peu avant 11h, un avion de la compagnie Camair-Co apparaît dans le ciel.

Le temps pour lui de se garer, en passant par l’aire de retournement, un aéronef effilé de Cronos atterrit. Les avions n’attendent plus midi, comme pendant les travaux, pour atterrir ou décoller. L’aéroport international de Douala a rouvert. « Entre 4h et 5h, nous avons eu des avions de la Royal Air Maroc et de Turkish [Airlines, Ndlr], et en matinée, Air Côte d’Ivoire et Camair-Co », indique un responsable des Adc présent aux abords de la piste hier matin.

La piste, les reporters ont pu avoir des détails sur les aménagements qu’elle a subis. Selon, assistant au chef de mission de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, il a été question, entre autres choses, de rafraîchir la peinture. « Ici, on a refait le balisage lumineux », poursuit M. Alloule, indiquant des points au sol. Le dispositif sert à indiquer la fin de la piste. Un hélicoptère en phase de décollage passe, bruyant, et interrompt quelque peu le guide de chantier. Puis les explications reprennent.

Les plaques de dalle au niveau de la raquette de retournement ont été pourvues de joints faits dans une matière qui empêchera les frictions. Plus loin sur la piste, des feux lumineux ont été disposés. Côté assainissement, un caniveau à fente et des regards sont désormais en service le long de la piste et même en dehors. Il s’agit prioritairement d’évacuer l’eau de la piste et de la conduire, via des relais, « vers le milieu naturel ». En matière d’assainissement toujours, il a fallu remplacer des dallettes de regard, curer, etc.

Au niveau du Seuil 30, en entrée de piste (en phase d’atterrissage), un bitume « beaucoup plus résistant » a été appliqué, assure M. Alloule. « Il a fallu raboter l’ancien béton, imprégner et poser le béton bitumineux à module élevé », précise-t-il. En dehors de la piste, les chaussées ont également été refaites, donc au niveau du parking (avions) et sur une partie de l’espace fret, laquelle pourrait accueillir maintenant un Airbus A380, déclare Valentin Alloule.