Le Cameroun, premier consommateur de bière en Afrique centrale et de l'Ouest :: CAMEROON Le cabinet LV Next Century basé en France, à Paris, a mené une étude sur le business de la bière en Afrique. De cette étude, ressort une liste des plus grands consommateurs de bière en Afrique. Le Cameroun caracole ainsi à la tête des plus grands consommateurs de bière en Afrique centrale et de l’Ouest.

#AfriqueCentrale Pour la seule année 2016, ce sont 660 millions de litres de bière qu’ont ingurgités les Camerounais – diaspora non comprise – pour environ 36 litres de bière par Camerounais par an. Des chiffres qui font par ailleurs de la bière la première boisson alcoolisée consommée en Afrique centrale et de l’Ouest.

Selon Veronique Da Costa, ce classement a été établi sur la base des chiffres fournis par les principales sociétés brassicoles dans les différents pays du continent. Il révèle également que l’Afrique du Sud est le premier pays africain consommateur de bière.

Au Cameroun comme dans bon nombre de pays africains, l’alcoolisme est un sérieux problème de santé publique. En novembre dernier, 21 personnes sont mortes des suites de consommation d’un alcool artisanal.