style="width:750px;height:auto;"L’annonce a été faite lundi dernier à Yaoundé au siège de la Conférence épiscopale du Cameroun. Initiative de la fondation Caritas, l’opération débute par un dîner spectacle de charité aux « Cascades du Mfoundi » à Yaoundé, le samedi 29 avril 2017 à 18 heures.

#FondationCaritas Les évêques catholiques veulent inculquer la culture de la générosité aux Camerounais, apprendre aux uns et aux autres à partager, et pas seulement à avoir de temps en temps un geste envers un pauvre. C’est but de la 1ère édition de Collecte de fonds en faveur des pauvres et personnes vulnérables, dont l’annonce a été dévoilée le 24 avril au cours d’un point de presse délivré à Yaoundé par le président de la fondation Caritas au Cameroun

« L’action pastorale a aussi un aspect de solidarité. C’est de la nature de l’Eglise d’être au secours de l’Homme qui est en difficulté et dans la souffrance », a expliqué l’évêque. Et de renchérir : « Nous voulons faire du Cameroun un pays de paix et de solidarité. A travers la résurrection du Christ, nous pouvons aussi aujourd’hui ressusciter beaucoup de personnes désespérées, à travers notre générosité ». A terme, la fondation Caritas au Cameroun, affirme-t-on, entend inciter ceux qui sont à l’abri du besoin, à œuvrer pour la réduction autant que faire se peut, de la pauvreté et des souffrances.

Voici du reste, le programme de mise en œuvre de cette 1ère Edition de Collecte de fonds en faveur des pauvres et personnes vulnérables lancée par les évêques catholiques du Cameroun, via la fondation Caritas.

Samedi 29 avril 2017 à 18 heures : Dîner spectacle de Charité aux « Cascades du Mfoundi » à Yaoundé, sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture (contacts (237)699585375 / 650218669)

Jeudi 04 mai 2017 à 18 heures : Campus de l’université catholique d’Ekounou (Yaoundé), Table ronde sur « Ecoute des pauvres : Défis du monde d’aujourd’hui » ;

Vendredi 05 mai 2017 à 19 heures : Concert de musique religieuse de charité à la Basilique de Mvolyé (Yaoundé)

Samedi 06 mai 2017 à 10 heures : Messe de bénédiction de collecte concélébrée par les évêques.