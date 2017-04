CAMEROUN :: Kribi : Une femme assassinée dans son domicile :: CAMEROON La victime, âgée de 33 ans, portait une grossesse gémellaire de sept mois.

#EdwigeKeutchiamen Pleurs et consternation dans le domicile de dame Edwige Keutchiamen, dans la soirée du vendredi 21 avril, au quartier Antenne orange à Kribi. Cette femme âgée de 33 ans, commerçante au marché Nkolbiteng, a été retrouvée sans vie dans sa chambre à coucher par son beau-fils.

«Je suis rentré du marché aux environs de 18h. J'ai trouvé un grand désordre dans la maison. On dirait que des gens se sont battus. La porte de la chambre de ma mère était entr’ouverte. Quand j'y suis entré, je l'ai découverte ligotée, morte», raconte le jeune homme, la larme à l’oeil.

Le procureur de la République près les tribunaux d'instance de Kribi, les éléments du commissariat de police et de brigade de gendarmerie de Dombé, ainsi qu'un médecin légiste sont descendus sur les lieux du crime. D'après les premières analyses sur place, la victime qui portait une grossesse gémellaire de sept mois aurait été violée et torturée, puis ligotée et bâillonnée, d'où sa mort par suffocation. Les brigands ont emporté un écran plasma et d'autres appareils électroménagers.

Cela faisait à peine deux jours que Edwige Keutchiamen revenait d'un long séjour dans la région du Nord. La famille, le voisinage et les amis sont sous le choc. «C'est très déplorable. Cette ville nous fait déjà peur. Edwige était mon amie. Il faut que les autorités compétentes établissent les responsabilités et que l'auteur du crime soit démasqué», espère Vincent M., président du comité de vigilance du marché Nkolbiteng.

Les analystes évoquent la thèse d'un règlement de compte. Le corps a été mis à la morgue de l'hôpital de district de Kribi. Les autorités judiciaires de la ville ont ouvert une enquête. Les auteurs de cet assassinat courent toujours.