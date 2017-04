CAMEROUN :: Tribunal : Près de 15 Dg derrière les barreaux :: CAMEROON Depuis le début de l’Opération Epervier, aucun des Dg n’a pu être innocenté.

#DirecteurGénéral 20 juillet 2012, Zacchaeus Mungwé Forjindam, ex directeur général (Dg) du Chantier naval et industriel du Cameroun (Cnic) est condamné à vie par le tribunal de grande instance de Douala pour détournement des deniers publics. En juin 2007, Emmanuel Gérard Ondo Ndong, jadis directeur général du Feicom (fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale) écopait de 50 ans pour les mêmes raisons.

(2001-2005). 27 Septembre 2007, Gilles Roger Belinga, ancien directeur général de la société immobilière du Cameroun (Sic) est reconnu coupable pour détournement des deniers publics et écope de 35 ans ferme. Jean-Baptiste Nguini Effa, ex directeur général de la Société camerounaise de dépôts pétroliers (Scdp) est condamné à 30 ans le 13 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance du Wouri, pour détournement de deniers publics.

Tous sont condamnés. Parfois, dans plusieurs affaires différentes. En février 2013, les statistiques présentaient déjà huit Dg dans les prisons camerounaises, pour les mêmes raisons. Pierre Désiré Engo, qui ne fait pas partie de la vague de 2006, a purgé sa peine et est libre aujourd’hui, après quinze ans passés derrière les barreaux. De manière arithmétique, il a été remplacé par Iya Mohammed. L’argument de l’Opération Epervier comme épuration politique est évoquée, au point de trouver les « vrais artisans » de l’Opération.

Il s’agit notamment des « ennemis » politiques. Roger Ntongo Onguene, ex Dg des Aéroports du Cameroun (Adc) sera le premier client du tribunal criminel spécial (Tcs) le 12 novembre 2012. En octobre 2013, il est reconnu coupable de détournement de fonds publics et écope de 20 ans de prison. D’autres enquêtes sont ouvertes au Tcs depuis janvier 2013 et concernent des Dg en fonction, limogés ou d’anciens Dg, ministres dans l’actuel gouvernement.

Les 14 Dg

Charles Metouck : Sonara Iya Mohammed : Sodecoton Zacchaeus Forjindam : Cnic E-G Ondo Ndong : Feicom Gilles Roger Belinga : Sic Alphonse Siyam Siwe : Pad Joseph Edou : Crédit Foncier B Nguini Effa : Scdp Gervais Mendo Ze : Crtv Roger Ntongo Onguene : Adc Yves-Michel Fotso : Adg Camair Ngamo Hamani : Camair Innocent Ondoa Nkou : Dg-a Bicec Pierre Matonga : Coordonnateur national Pajer-U

